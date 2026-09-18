Mbappe odchodzi. Szokujące ogłoszenie gwiazdy Realu Madryt

15:41, 18. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kylian Mbappe [INSTAGRAM]

Kylian Mbappe zdecydował się na ważną zmianę dot. wizerunku. Francuz rozstał się z dotychczasowym sponsorem, czyli firmą Nike, podpisując kontrakt z marką On. Poinformował o tym w mediach społecznościowych.

Kylian Mbappe
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fot. CORDON PRESS Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe odszedł z Nike. Podpisał kontrakt z firmą Dream On

Kylian Mbappe to jeden z najlepszych obecnie piłkarzy na świecie. W ostatnich latach potwierdził to, zdobywając wyróżnienia indywidualne jak m.in. dwukrotny tytuł króla strzelców Mistrzostw Świata czy tytuł króla strzelców Ligi Mistrzów. Ponadto stał się najskuteczniejszym w historii zawodnikiem na mundialu. Od 2024 roku jest związany z Realem Madryt, czyli jednym z najlepszych klubów na świecie.

Po zakończeniu minionych Mistrzostw Świata francuskie media informowały, że Mbappe zerwał umowę z Nike, czyli dotychczasowym sponsorem zawodnika. Współpraca pomiędzy amerykańskim gigantem a piłkarzem trwała aż 19 lat. W piątek (18 września) związał się z nowym sponsorem.

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Mbappe za pośrednictwem Instagrama potwierdził plotki. Nike zamienił na markę On. To szwajcarska firma, która zajmuje się produkcją obuwia i odzieży sportowej. Decyzja piłkarza wywołała spore poruszenie, ponieważ nikt nie przypuszczał, że zwiąże się z mniej znaną marką w porównaniu do Nike itp.

Nie przestawaj marzyć, futbolu. Wciąż marzę o grze w piłkę. Może to brzmieć zaskakująco, jeśli mówi to ktoś, kto zajmuje się futbolem zawodowo. Ale to prawda. Wciąż marzę o graniu z przyjaciółmi. Do zachodu słońca. Do kolacji. O graniu tylko dlatego, że to była zabawa, na długo zanim mogło stać się to zawodem. Podążam za tym marzeniem, odkąd tylko pamiętam. I po raz kolejny zaprowadziło mnie ono do jednej z największych zmian w moim życiu. Dziś otaczają mnie ludzie pełni pomysłów, którzy marzą o tym samym co ja. O tym, by stopa była jak najbliżej piłki. By ludzie byli jak najbliżej futbolu. By cały świat był jak najbliżej samej radości z gry. Chyba właśnie na tym polega siła marzeń, które nie chcą się zmienić. To zazwyczaj one zmieniają wszystko. Dream On – napisał Kylian Mbappe w poście na Instagramie.

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