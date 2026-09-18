Barcelona jedzie do Sewilli. Flick jasno wskazał, czego najbardziej się obawia

14:03, 18. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona jest gotowa na kolejne ligowe wyzwanie. Jak relacjonuje "Mundo Deportivo", trener Hansi Flick przed meczem z Sevillą zwrócił uwagę na kluczowy element.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick ma plan na Sevillę

FC Barcelona przystąpi do spotkania z Sevillą z jasnym celem, ale Hansi Flick doskonale pamięta poprzednią wizytę na Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Niemiecki szkoleniowiec uważa jednak, że jego zespół znajduje się obecnie w zupełnie innym miejscu.

– Jesteśmy na innym poziomie niż w zeszłym sezonie, kiedy graliśmy w Sevilli. Każdy mecz zaczyna się od wyniku 0:0, a Sevilla jest bardzo dobra u siebie – powiedział trener cytowany przez „Mundo Deportivo”.

Flick spodziewa się wymagającego spotkania, przede wszystkim ze względu na sposób gry gospodarzy. – Grają jeden na jeden i będą nas naciskać, więc bardzo ważne będzie, aby grać z pewnością siebie i oczywiście ważne jest, aby kontrolować mecz – zaznaczył szkoleniowiec Blaugrany. Tym samym wskazał kontrolę nad wydarzeniami na boisku jako jeden z kluczowych warunków sukcesu.

TRANSMISJE ZA DARMO: Mecz Sevilla - Barcelona i derby Madrytu obejrzysz w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Trener potwierdził również, że w składzie mogą pojawić się zmiany. – Oczywiście będą pewne zmiany, to normalne i musimy to zrobić, aby zarządzać czasem gry. Mogę powiedzieć, że Cubarsi zagra. Ważne było dla niego, żeby odpocząć w meczu z Racingiem – wyjaśnił Flick. Barcelona zamierza zatem odpowiednio gospodarować siłami przy napiętym terminarzu.

Nie zabrakło także pytania o rywalizację derbową w Madrycie. Flick nie zamierza jednak zaprzątać sobie głowy starciem Atletico z Realem. – Dla nas najważniejsze jest to, co możemy zrobić, a najlepsze jest skupienie się na sobie. Chcemy jutro wygrać i to jest nasze zadanie w Sewilli – podkreślił trener. Barcelona chce zatem skupić całą uwagę na własnym spotkaniu i podtrzymać dobrą serię.

Niemiec zwrócił również uwagę na znaczenie regeneracji. – Pracujemy każdego dnia, aby utrzymać ten poziom przez cały sezon. Regeneracja jest bardzo ważna i radzimy sobie bardzo dobrze. Musimy kontynuować tę dobrą passę w nadchodzących tygodniach. To jest klucz. Przed nami wiele meczów i oczywiście musimy trenować, ale musimy też skupić się na regeneracji – podsumował Flick.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości