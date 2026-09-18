Barcelona jedzie do Sewilli. Flick jasno wskazał, czego najbardziej się obawia

FC Barcelona jest gotowa na kolejne ligowe wyzwanie. Jak relacjonuje "Mundo Deportivo", trener Hansi Flick przed meczem z Sevillą zwrócił uwagę na kluczowy element.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick ma plan na Sevillę

FC Barcelona przystąpi do spotkania z Sevillą z jasnym celem, ale Hansi Flick doskonale pamięta poprzednią wizytę na Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Niemiecki szkoleniowiec uważa jednak, że jego zespół znajduje się obecnie w zupełnie innym miejscu.

– Jesteśmy na innym poziomie niż w zeszłym sezonie, kiedy graliśmy w Sevilli. Każdy mecz zaczyna się od wyniku 0:0, a Sevilla jest bardzo dobra u siebie – powiedział trener cytowany przez „Mundo Deportivo”.

Flick spodziewa się wymagającego spotkania, przede wszystkim ze względu na sposób gry gospodarzy. – Grają jeden na jeden i będą nas naciskać, więc bardzo ważne będzie, aby grać z pewnością siebie i oczywiście ważne jest, aby kontrolować mecz – zaznaczył szkoleniowiec Blaugrany. Tym samym wskazał kontrolę nad wydarzeniami na boisku jako jeden z kluczowych warunków sukcesu.

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Trener potwierdził również, że w składzie mogą pojawić się zmiany. – Oczywiście będą pewne zmiany, to normalne i musimy to zrobić, aby zarządzać czasem gry. Mogę powiedzieć, że Cubarsi zagra. Ważne było dla niego, żeby odpocząć w meczu z Racingiem – wyjaśnił Flick. Barcelona zamierza zatem odpowiednio gospodarować siłami przy napiętym terminarzu.

Nie zabrakło także pytania o rywalizację derbową w Madrycie. Flick nie zamierza jednak zaprzątać sobie głowy starciem Atletico z Realem. – Dla nas najważniejsze jest to, co możemy zrobić, a najlepsze jest skupienie się na sobie. Chcemy jutro wygrać i to jest nasze zadanie w Sewilli – podkreślił trener. Barcelona chce zatem skupić całą uwagę na własnym spotkaniu i podtrzymać dobrą serię.

Niemiec zwrócił również uwagę na znaczenie regeneracji. – Pracujemy każdego dnia, aby utrzymać ten poziom przez cały sezon. Regeneracja jest bardzo ważna i radzimy sobie bardzo dobrze. Musimy kontynuować tę dobrą passę w nadchodzących tygodniach. To jest klucz. Przed nami wiele meczów i oczywiście musimy trenować, ale musimy też skupić się na regeneracji – podsumował Flick.