Oskarżył Pogoń o niewypłacanie pensji. Haditaghi ostro odpowiedział

Acun Ilicali, czyli właściciel Hull City zarzucił Pogoni Szczecin, że Okan Ozkan od miesięcy nie otrzymywał wynagrodzenia. Na zarzuty od razu zareagował Alex Haditaghi. Właściciel "Portowców" zdementował absurdalne jego zdaniem zarzuty Anglików.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Okan Ozkan nie dostawał pensji w Pogoni Szczecin. Haditaghi dementuje

Pogoń Szczecin ponownie znalazła się w centrum uwagi, ale wcale nie chodzi o sprawy czysto sportowe. We wtorek (7 lipca) media obiegła informacja, że Okan Ozkan, czyli dyrektor pionu skautingu i rekrutacji odchodzi z klubu. Jego następnym pracodawcą ma zostać beniaminek Premier League, a więc Hull City. W angielskim klubie miałby pełnić funkcję dyrektora sportowego.

Okazuje się, że Haditaghi dowiedział się o odejściu ważnego członka struktur klubu na kilka godzin przed tym, jak Ozkan wyjechał z Polski. Zaznaczył, że obowiązywał go 90-dniowy okres wypowiedzenia, który nie zostało wypełnione zgodnie z warunkami umowy. Jednocześnie właściciel Portowców zapowiedział wszczęcie postępowania prawnego wobec działań Hull City.

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Na tym historia się nie kończy. Acun Ilicali, czyli właściciel Hull City zarzucił Pogoni Szczecin, że ta nie wypłacała pensji Ozkanowi od kilku miesięcy. To miało być podstawą do rozwiązania umowy z klubem. Warto dodać, że Ilicali to nie tylko właściciel angielskiego klubu, ale także założyciel międzynarodowej telewizji Acunmedya, do której należy m.in. platforma cyfrowa Exxen i kanały TV8 i TV8.5 w Turcji.

– Wygląda na to, że Okan Ozkan rozwiązał swój kontrakt z Pogonią Szczecin z ważnej przyczyny po tym, jak przez kilka miesięcy nie otrzymywał wynagrodzenia. To z nim w pierwszej kolejności zamierzam porozmawiać na temat objęcia stanowiska dyrektora sportowego. Jest naszym głównym kandydatem – napisał Acun Ilicali, właściciel Hull City.

Na bezpodstawne oskarżenia ze strony właściciela Hull City od razu zareagował Alex Haditaghi. W obszernej odpowiedzi zdementował zarzut o braku wypłacania wynagrodzenia. Raz jeszcze dodał, że sprawa rozstrzygnie się na drodze sądowej.

– Jestem zszokowany i zdziwiony, że osoba publiczna odnosząca takie sukcesy jak Ty wykazuje się tak skrajnym brakiem rozwagi i rozsądku, narażając siebie, swój klub oraz całą organizację na tak poważne konsekwencje prawne. Twoje publiczne oświadczenie jest w 100% nieprawdziwe, skrajnie nieodpowiedzialne i ma charakter zniesławiający wobec Pogoni Szczecin, naszej organizacji oraz osób z nią związanych – napisał Alex Haditaghi.

– Twierdzenie, że pan Özkan zgodnie z prawem rozwiązał kontrakt z Pogonią Szczecin z „ważnej przyczyny” z powodu rzekomego niewypłacania wynagrodzenia, jest całkowitym kłamstwem i stanowczo temu zaprzeczamy. To oskarżenie zostało zmyślone, godzi w dobre imię naszego klubu i jego interesy oraz jest ewidentną próbą zaszkodzenia naszej reputacji i działalności dla korzyści Twojej oraz Twojego klubu – kontynuuje właściciel Pogoni Szczecin.

– Publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych oskarżeń wobec profesjonalnego klubu piłkarskiego, jego działalności oraz osób z nim związanych pociąga za sobą poważne konsekwencje prawne. Dopilnuję, aby wszyscy odpowiedzialni ponieśli pełną odpowiedzialność za swoje działania. Będziemy prowadzić tę sprawę stanowczo, konsekwentnie i bez żadnych wahań – zakończył.

Całość oświadczenia Alexa Haditaghiego w odpowiedzi na zarzuty właściciela Hull City jest dostępna w mediach społecznościowych.