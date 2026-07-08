Ronaldo zdecydował ws. gry w kadrze. Szokujące wieści po mundialu

Cristiano Ronaldo pożegnał się z mundialem, ale nie z reprezentacją Portugalii. La Gazzetta dello Sport poinformowała, że piłkarz zamierza wystąpić na Mistrzostwach Europy 2028. Będzie miał wówczas 43 lata.

DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie kończy z kadrą. Chce zagrać na EURO 2028

Cristiano Ronaldo kilka dni temu rozegrał ostatni mecz w karierze na Mistrzostwach Świata. Reprezentacja Portugalii przegrała z Hiszpanią i odpadła z mundialu na etapie 1/8 finału. Po spotkaniu legendarny piłkarz nie krył emocji, z żalem schodząc z boiska. Dziennikarze oraz kibice zastanawiali się, czy był to jednocześnie ostatni mecz 41-latka w barwach drużyny narodowej.

Przed meczem z Hiszpanią na konferencji prasowej wypowiedział się na temat końca kariery. „Przejdę na emeryturę, jak powiedziałem kilka lat temu, kiedy będę chciał. Nie wtedy, kiedy wy będziecie chcieli” – mówił do dziennikarzy. Co ciekawe, siostra Ronaldo publicznie ujawniła, że piłkarz zamierza zakończyć reprezentacyjną karierę bezpośrednio po mundialu.

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Wygląda jednak na to, że wypowiedź siostry nie będzie miała pokrycia w rzeczywistości. Z doniesień La Gazzetta dello Sport wynika, że Cristiano Ronaldo podjął decyzję ws. końca kariery w drużynie narodowej. Nic nie wskazuje na to, żeby miał pożegnać się z kadrą. Co więcej, Portugalczyk zamierza wystąpić na jeszcze jednym dużym turnieju, a konkretnie na Mistrzostwach Europy. „Cristiano nie myśli o końcu kariery. Celuje w EURO 2028” – pisze włoska prasa.

Gdyby tak się stało, Ronaldo w momencie gry na europejskim czempionacie będzie miał 43 lata. Czy istnieje szansa, że dotrwa do turnieju w Wielkiej Brytanii? Otóż pomóc w tym może nowy selekcjoner reprezentacji Portugalii, którym ma zostać Jorge Jesus. Panowie doskonale się znają, ponieważ ostatni rok spędzili wspólnie w Al-Nassr. Z 71-letnim szkoleniowcem mógłby ustalić zasady współpracy i raz jeszcze wystąpić na tak ważnym dla niego turnieju, jak EURO, które w 2016 roku udało mu się wygrać.