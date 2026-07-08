Tottenham szykuje transferową rewolucję. Wyda 450 mln funtów

Tottenham nie zamierza zwalniać tempa na rynku transferowym. Po już sfinalizowanych wzmocnieniach londyński klub planuje kolejne głośne zakupy, które mogą sprawić, że letnie wydatki zbliżą się do 450 milionów funtów.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pedro Porro

De Zerbi chce całkowicie odmienić Tottenham

Po utrzymaniu zespołu w Premier League, Roberto De Zerbi otrzymał od władz Tottenhamu pełne wsparcie. Klub wydał już około 237 milionów funtów na transfery Jana Paula van Hecke, Mateusa Fernandesa i Sandro Tonalego. Do tego na zasadzie wolnych transferów sprowadzono Andy’ego Robertsona, Marcosa Senesiego i Martina Dubravkę.

To jednak nie koniec przebudowy. Według angielskich mediów Tottenham planuje kolejne spektakularne ruchy, które mogą całkowicie odmienić ofensywę zespołu. Głównym kandydatem do gry na lewym skrzydle pozostaje Cody Gakpo z Liverpoolu, którego wartość szacowana jest na około 70 milionów funtów.

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Na środku ataku priorytetem ma być Eli Junior Kroupi z Bournemouth. Spurs przygotowują ofertę sięgającą 85 milionów funtów za 20-letniego napastnika, który w poprzednim sezonie zdobył 13 bramek w Premier League. Z kolei prawą stronę ofensywy mógłby wzmocnić Savinho z Manchesteru City. Rozmowy między klubami mają trwać od dłuższego czasu, a kwota ewentualnego transferu może wynieść około 60 milionów funtów.

Jeśli wszystkie planowane transakcje dojdą do skutku, Tottenham wyda tego lata nawet 450 milionów funtów. Byłaby to jedna z największych przebudów kadry w historii klubu i wyraźny sygnał, że zespół Roberto De Zerbiego chce na stałe wrócić do walki o czołowe miejsca w Premier League.