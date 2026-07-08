Gasparik nie ukrywa zaskoczenia. Tak zareagował na transfer Hellebranda

14:55, 8. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki

Górnik Zabrze stracił tego lata Patrika Hellebranda, który przeniósł się do Korony Kielce. Michal Gasparik zabrał głos na temat odejścia lidera. W rozmowie na kanale "Meczyki" ujawnił, jak na to zareagował.

Michal Gasparik
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Gasparik spodziewał się odejście. Zaskoczył go kierunek

Górnik Zabrze ma za sobą świetny sezon, podczas którego zdobył Puchar Polski i zajął drugie miejsce w Ekstraklasie. Drużyna miała wielu bohaterów, a niewątpliwym był Patryk Hellebrand, dla wielu czołowy pomocnik całej Ekstraklasy. O jego transferze mówiło się sporo – głównie za sprawą atrakcyjnej klauzuli wykupu, która została uwzględniona w jego nowym kontrakcie.

Hellebranda do transferu przekonała finalnie Korona Kielce, płacąc za niego 1,7 mln euro. Sam zawodnik dostał również znacznie wyższe wynagrodzenie od tego w Zabrzu. Kierunek przeprowadzki czeskiego pomocnika był dużym zaskoczeniem, co potwierdził również trener Michal Gasparik. Przy okazji przyznał, że spodziewał się jego odejścia.

– Rozumiałem całą tę sytuację. To nie było tylko teraz, już wcześniej wiedzieliśmy, że Patrik miał możliwości, aby opuścić klub. Podpisał nowy kontrakt i zapisano w nim klauzulę odstępnego. (…) Spodziewałem się, że po udanym sezonie on prawdopodobnie zmieni klub. Nie spodziewałem się tylko, że będzie to w Polsce i będzie to Korona. Dzwonił do mnie zanim sprawa trafiła do mediów i wszystko mi wytłumaczył. Zrozumiałem to, powiedział mi prawdę – wytłumaczył szkoleniowiec Górnika na kanale „Meczyki”.

BONUS 400 PLN za poprawny typ na gola wybranej drużyny. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości