Z Newcastle do Arsenalu. Gwiazdor poprosił o transfer

Bruno Guimaraes zamierza opuścić Newcastle w trwającym okienku. Z doniesień The Athletic wynika, że poprosił o transfer do Arsenalu. Brazylijczyk gra na St. James Park od stycznia 2022 roku.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Bruno Guimaraes chce odejść z Newcastle do Arsenalu

Newcastle w poprzednim sezonie zawiodło na całej linii, kończąc rozgrywki w Premier League na odległym 12. miejscu. Efektem jest nie tylko brak gry w europejskich pucharach, ale także niezadowolenie najlepszych piłkarzy. Jedna z gwiazd, a dokładnie Sandro Tonali postanowił zmienić otoczenie i wybrał transfer do Tottenhamu. Wygląda na to, że nie on jeden chce odejść.

Jak grom z jasnego nieba spadła na fanów The Magpies informacja, że zmianę barw klubowych rozważa Bruno Guimaraes. Brazylijczyk dopiero co zakończył udział w Mistrzostwach Świata. Mundialu nie będzie wspominał najlepiej. Canarinhos odpadli w 1/8 finału, a piłkarz nie wykorzystał rzutu karnego, który mógł zmienić obraz gry i przede wszystkim wynik spotkania.

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David Ornstein z serwisu The Athletic ujawnił, że Bruno Guimaraes poprosił Newcastle o odejście. Co więcej, wskazał klub, do którego chce trafić jeszcze w obecnym oknie transferowym. Środkowy pomocnik chciałby zagrać w barwach Arsenalu, czyli obecnego mistrza Anglii.

Guimaraes to bez wątpienia największa gwiazda Newcastle, więc jego strata będzie ogromnym osłabieniem dla zespołu Eddiego Howe’a. Na St. James Park trafił zimą 2022 roku jako jeden z pierwszych dużych wzmocnień. Łącznie zagrał w 195 meczach, w których strzelił 31 bramek i zanotował 32 asysty. Razem z klubem sięgnął po triumf w Pucharze Ligi Angielskiej w 2025 roku.