Inter naciska na transfer gwiazdy z Belgii. Nowa oferta

Inter Mediolan nie rezygnuje z walki o Anana Khalailiego. Mistrzowie Włoch złożyli nową ofertę za skrzydłowego Union Saint-Gilloise, jednak belgijski klub nadal oczekuje znacznie wyższej kwoty.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter podniósł ofertę za Khalailiego

Po odejściu Denzela Dumfriesa do Realu Madryt, Inter intensywnie poszukuje nowego zawodnika na prawe skrzydło. Priorytetem pozostaje Anan Khalaili, a jak informuje „Sky Sport”, mediolański klub zdecydował się poprawić swoją propozycję za reprezentanta Izraela.

Pierwsza oferta opiewała na około 20 milionów euro. Teraz Inter zaproponował 23 miliony euro plus bonusy, licząc na przełom w negocjacjach. To jednak wciąż za mało dla Union Saint-Gilloise, które wycenia swojego piłkarza na około 30 milionów euro.

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Sam Khalaili ma naciskać na belgijski klub, aby zgodził się na transfer do Mediolanu. Mimo to Inter nie zamierza za wszelką cenę spełniać oczekiwań finansowych Union Saint-Gilloise i równolegle analizuje inne możliwości. Gracz znajduje się też na celowniku Borussii Dortmund.

Alternatywą dla Khalailiego jest Guela Doue ze Strasbourga. Iworyjczyk, będący bratem Desire Doue z Paris Saint-Germain, ma za sobą udany mundial i znalazł się na liście życzeń Nerazzurrich. Na razie kontakty z grupą BlueCo, właścicielem Chelsea i Strasbourga, mają jednak wyłącznie wstępny charakter, a Inter nadal koncentruje się przede wszystkim na sfinalizowaniu transferu Khalailiego.