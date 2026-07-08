Górnik Zabrze pobije swój rekord sprzedażowy! Szykuje się głośne odejście

Lukas Ambros ma pożegnać się z Górnikiem Zabrze i przenieść do Anderlechtu. Kwota transferu to nawet 6 milionów euro, co byłoby hitem sprzedażowym klubu. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z "Meczyków".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Ambros odejdzie z Górnika nawet za 6 mln euro

Górnik Zabrze tego lata zostanie najpewniej bardzo poważnie osłabiony w drugiej linii. Z klubem pożegnał się już kilak tygodni temu Patrik Hellebrand, a teraz blisko odejścia jest kolejny, bardzo ważny gracz. Tym razem Trójkolorowi mogą zarobić jednak olbrzymią kwotę pieniędzy.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, bardzo blisko transferu do belgijskiego Anderlechtu jest Lukas Ambros. 22-letni ofensywny pomocnik ma kosztować jeden z największych klubów w kraju nawet aż 6 milionów euro. To sporo, więc nie może dziwić, że dla Górnika Zabrze byłby to rekord sprzedażowy w historii. Trudno jednak ocenić, czy tuż przed startem eliminacji Ligi Mistrzów taka strata warta jest jakichkolwiek pieniędzy. O odejściu Czecha mówił już nawet Michal Gasparik.

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W zakończonym sezonie Lukas Ambros wystąpił w 29 meczach, w których dwukrotnie trafił do siatki i dołożył pięć asyst. Łącznie w koszulce Trójkolorowych rozegrał 58 spotkań, zdobywając trzy bramki. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa 22-letniego byłego młodzieżowego reprezentanta Czech wynosi 5 milionów euro. Jego umowa z Górnikiem obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

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