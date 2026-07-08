Reprezentant Polski przenosi się do Bundesligi za 6 milionów euro!

Oskar Wójcik ma zostać nowym piłkarzem Werderu Brema. Defensor wkrótce przejdzie testy medyczne, a Cracovia zarobi za niego nawet 6 milionów euro. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Oskar Wójcik

Wójcik odejdzie z Cracovii za 6 milionów euro

Oskar Wójcik ma za sobą chyba najlepszy okres w swojej karierze. Miniony sezon okazał się dla niego niezwykle udany, stał się bowiem liderem defensywy Cracovii, a do tego został jednym z czołowych defensorów całej PKO Ekstraklasy. Poza tym na czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski otrzymał od Jana Urbana szansę debiutu w kadrze. Tę wykorzystał dość dobrze, przez co zdaje się, że w przyszłości na stałe zagości w Biało-Czerwonych barwach.

Będzie to jednak czynił już jako gracz innego klubu niż Cracovia. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, osiągnięto porozumienia ws. transferu Oskara Wójcika do Werderu Brema. 22-letni środkowy obrońca wkrótce przejdzie testy medyczne, po których podpisze kontrakt do końca czerwca 2031 roku. Co jednak najważniejsze, Cracovia ma zarobić za transfer Polaka 6 milionów euro. To znacznie więcej, niż zakładały pierwsze medialne informacje. Poza tym w umowie zawarty ma być także procent od następnej sprzedaży.

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Oskar Wójcik w minionym sezonie rozegrał dla Cracovii w sumie 33 mecze, a na poziomie naszej elity ma tylko jedno spotkanie więcej. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 5 miliony euro.

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