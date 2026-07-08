Górnik Zabrze straci kolejnego ważnego gracza?! Gasparik potwierdza obawy

Górnik Zabrze może stracić kolejnego ważnego pomocnika z Czech. Na celowniku zagranicznych klubów jest Lukas Ambros. Trener Michal Gasparik w rozmowie z "Meczykami" potwierdził ten fakt.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Lukas Ambros także może opuścić Zabrze

Górnik Zabrze tego lata intensywnie działa na rynku transferowym, ale nie ma co ukrywać, że najwięcej mówiło się o odejściu Patrika Hellebranda, który przeniósł się do Korony Kielce. Wykup kluczowego gracza Trójkolorowych okazał się hitem okienka transferowego w całej PKO Ekstraklasie, ale kibice zespołu zdobywcy Pucharu Polski czują zaniepokojenie sprawą jego zastępstwa.

Okazuje się jednak, że być może kolejny ważny czeski pomocnik pożegna się z klubem z Górnego Śląska. W ostatnim czasie pojawiły się informacje mówiące o możliwym odejściu Lukasa Ambrosa do Anderlechtu Bruksela. To wzbudziło uzasadniony niepokój, który potwierdził trener Michal Gasparik.

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– Wiemy, że jest jakieś zainteresowanie. Dziś z nami trenował – zobaczymy, co pokażą następne dni. Jako trener chciałbym mieć w drużynie tak dobrego i kreatywnego piłkarza – powiedział Michal Gasparik, trener Górnika Zabrze, na antenie kanału „Meczyki.pl”.

Lukas Ambros w minionym sezonie rozegrał w sumie 29 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował pięć asyst. Łącznie w barwach Trójkolorowych wystąpił on 58 razy, wpisując się na listę strzelców trzykrotnie. Serwis „Transfermarkt” wycenia 22-letniego byłego młodzieżowego reprezentanta Czech na 5 milionów euro. Obecny kontrakt z Górnikiem wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

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