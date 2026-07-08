To może być nowy klub napastnika Górnika Zabrze

Gabriel Barbosa ma opuścić tego lata zespół Górnika Zabrze. Brazylijczyk jest blisko transferu do ligi portugalskiej, a konkretnie do zespołu SC Farense, o czym poinformował Sebastian Staszewski.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Napastnik, który rozczarował, opuści zespół Górnika Zabrze

Górnik Zabrze tego lata działa dość aktywnie na rynku transferowym. Do tej pory zespołowi z Górnego Śląska udało się sprowadzić kilku ciekawych zawodników, ale trzeba też przyznać, że przynajmniej jeden z kluczowych graczy odszedł z klubu. Kolejny wkrótce może to uczynić, o czym powiedział sam Michal Gasparik.

Nie będzie to jednak najpewniej ostatnie pożegnanie z zespołem Trójkolorowych. Według informacji przekazanych przez Sebastiana Staszewskiego, Gabriel Barbosa ma opuścić tego lata zespół Górnika Zabrze. Brazylijczyk jest blisko transferu do drugiej ligi portugalskiej, a konkretnie do zespołu SC Farense. To odejście nie powinno być jednak bolesne dla kibiców zespołu zdobywcy Pucharu Polski, bowiem w minionym sezonie 27-latek rozegrał cztery spotkania w pierwszym zespole, a resztę sezonu spędził na wypożyczeniu w Tatranie Presov.

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Gabriel Barbosa dla Górnika Zabrze naturalnie nie ma ani bramki, ani asysty. W minionym sezonie w sumie rozegrał 19 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Brazylijczyk wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 350 tysięcy euro.

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