Man United dogadał się z Chelsea! Transfer za 50 mln funtów

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Andrey Santos zmienia klub. Man United zapłaci Chelsea 50 mln funtów

Manchester United nie sfinalizował jeszcze żadnego transferu, ale w klubie mocno pracują nad wzmocnieniami. Od dłuższego czasu wiadomo, że 3. drużynę Premier League wzmocni Ederson. W przypadku Brazylijczyka brakuje jedynie oficjalnego potwierdzenia. To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o nowych pomocników na Old Trafford. Sky Sports informuje o jeszcze jednym transferze.

Szeregi 20-krotnych mistrzów Anglii wzmocni Andrey Santos, czyli piłkarz Chelsea. Brazylijczyk będzie kosztował aż 50 milionów funtów, które zostanie podzielone na 48 mln funtów opłaty stałej oraz dodatkowe 2 mln funtów w formie bonusów. Dodatkowo klub z Londynu otrzyma także 10% od kolejnego transfer zawodnika.

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Andrey Santos to 22-letni pomocnik, który do Chelsea trafił zimą 2023 roku z Vasco da Gama za ok. 12,5 mln euro. W międzyczasie był wypożyczany z powrotem do Brazylii, a także do Nottingham Forest oraz francuskiego Strasbourga. W barwach The Blues zadebiutował dopiero latem ubiegłego roku podczas Klubowych Mistrzostw Świata. W minionym sezonie rozegrał 43 spotkania, w których strzelił 3 bramki i zaliczył 4 asysty. Jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 40 milionów euro.

Warto dodać, że w sierpniu Czerwone Diabły odwiedzą Polskę. Na stadionie we Wrocławiu zmierzą się w meczu towarzyskim z Milanem. Będzie to ostatni sparing przed startem sezonu, więc można spodziewać się największych gwiazd.