Barcelona mogła mieć wielki talent. Flick powiedział „nie”

Barcelona miała okazję sprowadzić jednego z najbardziej utalentowanych młodych skrzydłowych w Europie. Hansi Flick zdecydował jednak, że klub powinien postawić na inny cel transferowy.

fot. Mickael DUCINT / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Diomande nie był priorytetem Barcelony

Jak informuje „Sport”, przedstawiciele Yana Diomande zaproponowali Barcelonie transfer 19-letniego skrzydłowego RB Lipsk. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku, jednak kataloński klub nie zdecydował się rozpocząć rozmów.

Powód był prosty. Hansi Flick od początku letniego okna transferowego koncentrował się na sprowadzeniu Anthony’ego Gordona. Anglik ostatecznie trafił do Barcelony z Newcastle United, a wartość całej transakcji może wynieść nawet 80 milionów euro wraz z bonusami.

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Diomande ma za sobą znakomity sezon w Bundeslidze. W 36 spotkaniach zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst, stając się jednym z największych objawień niemieckich rozgrywek. Jego dynamiczny styl gry sprawił, że szybko znalazł się na radarze największych europejskich klubów.

Obecnie o podpis młodego skrzydłowego walczą przede wszystkim Paris Saint-Germain i Liverpool. Według medialnych doniesień angielski klub złożył już ofertę opiewającą na 100 milionów euro, jednak RB Lipsk ją odrzucił. Obecnie na pole position są Francuzi. A Barcelona pozostaje wierna swojej strategii i po pozyskaniu Gordona skupia się teraz na sprowadzeniu Juliana Alvareza, który jest głównym kandydatem do wzmocnienia pozycji środkowego napastnika.