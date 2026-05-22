Oni mogli pracować w Widzewie Łódź. Ujawniono nazwiska trzech trenerów

Widzew Łódź w lutym 2025 roku szukał trenera w miejsce Daniela Myśliwca. Na kanale Meczyki.pl Bartłomiej Stańdo ujawnił, że pod uwagę brano trzech szkoleniowców w tym byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Ostatecznie pracę dostał Żeljko Sopić.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Brzęczek, Magiera i Gaul – oni mogli przejąć Widzew po Myśliwcu

Widzew Łódź w najbliższą sobotę zagra mecz o być albo nie być w Ekstraklasie. Kwestia utrzymania w lidze zależy tylko i wyłącznie od nich. W przypadku zwycięstwa z Piastem Gliwice będą spokojni o dalszą grę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Natomiast strata punktów przy jednoczesnym zdobyciu kompletu oczek przez Lechię Gdańsk będzie oznaczać spadek do Betclic 1. Ligi.

Co ciekawe, trenerem najbliższego rywala jest Daniel Myśliwiec. To szkoleniowiec, którego w Łodzi bardzo dobrze znają. W przeszłości pracował w klubie w latach 2023-2025. Z funkcji trenera pierwszego zespołu został zwolniony w lutym. Zastąpił go tymczasowo Patryk Czubak, a następnie Żeljko Sopić. Okazuje się jednak, że pod uwagę były brane inne nazwiska m.in. Jerzy Brzęczek.

– Wydawało się, że Myśliwiec zostanie w Widzewie, ale obie strony nie doszły do porozumienia. Dziś wymagania finansowe trenera mogą wydawać się śmieszne, ale wówczas realia finansowe były takie, że lepiej wymagania spełniali trenerzy z sukcesami na kontach. Jacek Magiera był bardzo blisko zastąpienia Myśliwca, ale w toku rozmów lepsze wrażenie zrobił Jerzy Brzęczek, a gdyby od Tomasza Wichniarka zależało, to trenerem Widzewa zostałby Bartosch Gaul – powiedział Bartłomiej Stańdo na kanale Meczyki.pl.

Obecnie za wyniki Widzewa odpowiedzialny jest Aleksandar Vuković. Serb trafił do klubu w marcu tego roku z misją utrzymania zespołu w Ekstraklasie. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2027 roku.