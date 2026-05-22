Sancho liczy na przeprowadzkę do Włoch. Trwają rozmowy z gigantem

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho przymierzany do Milanu

Jadon Sancho kończący się sezon spędza na wypożyczeniu w Aston Villi. Wszystko wskazuje jednak na to, że władze klubu z Birmingham nie zdecydują się na definitywne sprowadzenie angielskiego skrzydłowego, mimo że zawodnik będzie dostępny bez kwoty odstępnego. Kontrakt piłkarza z Manchesterem United obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku, a włodarze Czerwonych Diabłów chcą pozbyć się z listy płac jego wysokiego wynagrodzenia. Tym samym odejście ofensywnego zawodnika wydaje się przesądzone.

Lewoskrzydłowy powoli rozgląda się już za nowym pracodawcą. Jak poinformował Ekrem Konur, Sancho bardzo chętnie spróbowałby swoich sił w Serie A. 23-krotny reprezentant Anglii miał przekazać swoim przedstawicielom, żeby rozpoczęli rozmowy z włoskimi klubami. Według wspomnianego dziennikarza agenci zawodnika prowadzą już wstępne negocjacje z Milanem, który rozważa pozyskanie 26-latka przed startem nowego sezonu. Dla Sancho transfer do Mediolanu byłby szansą na odbudowanie formy i regularną grę.

Angielski gwiazdor w trwającej kampanii rozegrał 39 spotkań, zdobył 1 bramkę i zanotował 3 asysty. Najlepszy okres w swojej karierze przeżywał jednak w Borussii Dortmund, której barwy reprezentował w latach 2017-2021 oraz ponownie od stycznia do czerwca 2024 roku. Mierzący 180 centymetrów zawodnik nadal cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Media spekulują także o możliwym powrocie Sancho na Signal Iduna Park.