Legia Warszawa pożegnała Kacpra Tobiasza. Bramkarz zmieni otoczenie

Kacper Tobiasz odejdzie z Legii Warszawa po zakończeniu tej kampanii. Stołeczny klub poinformował, że wygasająca umowa pomiędzy stronami nie zostanie przedłużona.

Oficjalnie: Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa

Legia Warszawa poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o odejściu Kacpra Tobiasza. 23-letni bramkarz po zakończeniu obecnego sezonu rozstanie się ze stołecznym klubem. Obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku kontrakt między stronami nie zostanie przedłużony, co oznacza, że golkiper będzie mógł dołączyć do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Tym samym lada moment dobiegnie końca kilkuletnia przygoda urodzonego w Płocku zawodnika z drużyną Wojskowych.

– Dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla Legii – przekazał warszawski klub w komunikacie. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, gdzie Tobiasz będzie kontynuował swoją karierę. Wiele wskazuje jednak na to, że po raz pierwszy spróbuje sił poza granicami Polski. W ostatnich miesiącach mierzący 191 centymetrów bramkarz był łączony m.in. z angielskim Middlesbrough, tureckim Samsunsporem oraz hiszpańską Celtą Vigo. Zainteresowanie zagranicznych ekip może sprawić, że zawodnik szybko znajdzie nowego pracodawcę.

Kacper Tobiasz trafił do akademii Legii Warszawa w 2019 roku. W barwach pierwszego zespołu rozegrał łącznie 138 spotkań, stracił 169 bramek i zachował 39 czystych kont. W trakcie pobytu przy Łazienkowskiej sięgnął po jedno mistrzostwo PKO BP Ekstraklasy, dwa Puchary Polski oraz dwa Superpuchary Polski. Rosły golkiper występował również na wypożyczeniu w Stomilu Olsztyn. Obecnie jego wartość rynkowa wynosi milion euro.