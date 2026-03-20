Motor przedłużył znakomitą serię! Zagłębie znów się potknęło

Ndiaye bohaterem Motoru Lublin

Motor Lublin przed spotkaniem z Zagłębiem Lubin był niepokonany od czterech spotkań, w których zaliczył trzy wygrane i jeden remis, dzięki czemu mocno podskoczył w ligowej tabeli. W jeszcze lepszej sytuacji byli Miedziowi, którzy choć przegrali w minionej serii gier z Lechem Poznań to znajdowali się na szczycie tabeli, a na swoim koncie mieli trzy kolejne wyjazdowe zwycięstwa.

Pierwsza odsłona jednak nie zachwyciła. Było mało emocji i sytuacji podbramkowych. Fani oglądali natomiast sporo walki w środku pola. Pochwalić natomiast można obie drużyny za to, że każda z nich chciała rozgrywać piłkę i przejąć kontrolę nad spotkaniem. Robiły to jednak nieudolnie. Łącznie odnotowano tylko jeden celny strzał, po stronie Zagłębia Lubin.

W 52. minucie doszło do przełamania. Obrońcy Zagłębia popełnili fatalny błąd. Do futbolówki dopadł Czubak, który idealnie zagrał do Ndiaye, a ten pozostawiony bez opieki nie mógł się pomylić. Gol dla Motoru mógł dawać nadzieję, że spotkanie się otworzy.

Tak się jednak nie stało. Motor co prawda cofnął się na własną połowę, a częściej próbowali atakować goście, ale przez większość czasu nie przynosiło to żadnego efektu. Miedziowi nie mieli pomysłu na przełamanie defensywy. Ostatecznie pojedynek skończył się skromnym zwycięstwem gospodarzy 1:0.

