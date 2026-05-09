Widzew Łódź idzie w górę tabeli. Vuković pod wrażeniem reakcji drużyny

Widzew Łódź odniósł niezwykle ważne zwycięstwo nad Lechią Gdańsk (3:1) w 32. kolejce Ekstraklasy. Po meczu Aleksandar Vuković podkreślił, że był to dla niego wyjątkowy moment od czasu objęcia drużyny.

Ważne zwycięstwo Widzewa. Aleksandar Vuković mówi o wyjątkowym momencie

Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk (3:1) w 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Dwa trafienia dla gospodarzy zanotował Sebastian Bergier, który także zanotował asystę przy bramce Steve’a Kapuadiego. Po porażce Biało-Zieloni ponownie znaleźli się w strefie spadkowej. Z kolei Łodzianie dzięki zwycięstwu awansowali na 12. miejsce w tabeli.

Po końcowym gwizdku głos zabrał trener Aleksandar Vuković, który nie ukrywał zadowolenia zarówno z wyniku, jak i atmosfery panującej na stadionie. – To dla mnie pierwszy taki moment jak tutaj pracuję, że poczuliśmy wszyscy jedność na stadionie i jaką energię wytworzyliśmy. Jak dla mnie jest to tylko próbka tego, co można zrobić razem jeszcze lepiej. My też powinniśmy lepiej wykorzystać sytuacje w drugiej połowie, ale ogólnie jestem pod wrażeniem tego, co przeżyłem tu dzisiaj – przyznał Serb, cytowany przez klubowy serwis.

– Bardziej ubolewam nad tym, że przy prowadzeniu 3:0 nie podwyższyliśmy wyniku. Jednocześnie wiem, że drużyna jest w takim momencie sezonu, że nie mogę od niej tego wymagać po tym, co dzisiaj pokazała. W Kielcach na pewno będą inne warunki, inny sposób gry, do którego trzeba się solidnie przygotować – dodał.

Łodzianie zmierzą się na wyjedzie z Koroną w piątek (15 maja, godz. 20:30) w ramach 33. kolejki. Dla obu drużyn będzie to ważne spotkanie w kontekście utrzymania w Ekstraklasie.