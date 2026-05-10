Na zdjęciu: Michał Karbownik

Karbownik dogrywał przy zwycięskim trafieniu

Hertha BSC spędzi kolejny sezon na zapleczu Bundesligi. Ekipa z Berlina nie ma już szans nie tylko na bezpośredni awans, ale także na udział w barażach. Michał Karbownik i Dawid Kownacki, którzy reprezentują barwy Starej Damy, nie mogą pochwalić się spektakularnymi liczbami

Obrońca postanowił przypomnieć o swoim istnieniu w końcówce rozgrywek. 25-latek zapisał asystę w niedzielnej rywalizacji z SpVgg Greuther Fürth. To właśnie po dograniu wychowanka Legii Warszawa Michael Cuisance zdobył bramkę decydującą o zwycięstwie.

W 84. minucie Karbownik po rajdzie lewą flanką szedł do środka i wypatrzył Francuza, a ten kapitalnym uderzeniem z dystansu nie dał szans Silasowi Prufrockowi. Piłka odbiła się od poprzeczki i wylądowała w siatce.

Michał do Michaela i tak padł drugi gol dla Herthy! 𝐀𝐒𝐘𝐒𝐓𝐀 𝐊𝐀𝐑𝐁𝐎𝐖𝐍𝐈𝐊𝐀 #BundesTAK — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 10, 2026

Hertha wygrała 2:1 i po 33 kolejkach plasuje się na 6. lokacie w tabeli 2. Bundesligi. Natomiast zespół z Bawarii ma na koncie tylko 34 punkty i przed ostatnim spotkaniem traci trzy oczka do miejsca gwarantującego pozostanie na zapleczu niemieckiej elity.