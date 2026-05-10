El Clasico: bilans meczów. Kto wygrał więcej razy?

FC Barcelona zmierzy się w niedzielę z Realem Madryt w 265. El Clasico. Do tej pory częściej wygrywali Królewscy, ale bilans meczów bezpośrednich jest prawie równy. Madrytczycy wygrali o dwa spotkania więcej niż Duma Katalonii.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Madryt

Real Madryt wygrał więcej El Clasico niż FC Barcelona

FC Barcelona – Real Madryt, czyli jedno z najbardziej wyczekiwanych i największych spotkań w piłce nożnej. W sezonie 2025/2026 kibice na całym świecie mogli dwa razy oglądać poczynania najlepszych drużyn w Hiszpanii. Najpierw w październiku tamtego roku oba zespoły zmierzyły się ze sobą w ramach 10. kolejki La Liga. Następnie w styczniu zagrali o Superpuchar Hiszpanii. Pierwsze starcie wygrali Królewscy (2:1), a rywalizację, w której stawką było trofeum wygrała Duma Katalonii.

W niedzielę 10 maja 2026 roku staną do bezpośredniego meczu po raz trzeci w tym sezonie. Podobnie jak kilka miesięcy temu na szali znowu będzie puchar. Tym razem może go zdobyć jednak tylko Barcelona. Jeśli wygrają lub zremisują, zostaną mistrzem kraju.

Do tej pory El Clasico odbyło się 263 razy w historii. Bilans meczów bezpośrednich jest prawie identyczny dla obu stron. 107 razy wygrywał Real Madryt, a 105 zwycięstw odniosła FC Barcelona. W 51 przypadkach hiszpański klasyk kończył się remisem. Podobnie wygląda również bilans bramek. Madrytczycy strzelili 447 goli, a Katalończycy o osiem mniej, czyli 439 bramek.

FC Barcelona – Real Madryt (El Clasico): bilans meczów: