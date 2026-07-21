Cracovia i Wieczysta w CV, a miał trafić do Wisły Kraków. „To byłaby szalona historia”

16:49, 21. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TVP Sport

Wisła Kraków miała połączyć się z Wieczystą Kraków, a Mikkel Maigaard zostałby piłkarzem Białej Gwiazdy. Tak jeszcze niedawno sugerowała prasa, ale nic z tego nie wydarzyło się na prawdę. Duńczyk w rozmowie z TVP Sport zdradził, że nie było tematu transferu.

Wisła Kraków
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Maigaard zaprzeczył, że był blisko Wisły Kraków

Wisła Kraków oraz Wieczysta Kraków awansowały do Ekstraklasy, ale przez moment wydawało się, że w elicie zagra tylko Biała Gwiazda. Medialne doniesienia sugerowały, że Wojciech Kwiecień zostanie współwłaścicielem 13-krotnego mistrza Polski i zabierze ze sobą kilku zawodników z obecnego klubu. Jednym z najpoważniejszych kandydatów był Mikkel Maigaard.

Ostatecznie ani Kwiecień nie wszedł do Wisły, ani Maigaard nie zmienił klubu. Oba krakowskie zespoły spotkają się ze sobą w najwyższej klasie rozgrywkowej. W rozmowie z TVP Sport duński piłkarz został zapytany o spekulacje dot. zmiany przynależności klubowej.

To byłaby naprawdę szalona historia. W mediach wyczytałem, że to w zasadzie jest już przesądzone, ale ja oficjalnie z nikim na ten temat nie rozmawiałem. Cieszę się, że awansowałem do Ekstraklasy z Wieczystą – powiedział Mikkel Maigaard w rozmowie z TVP Sport.

Jak można przeczytać, Maigaard nigdy nie był nawet blisko Wisły Kraków. Skupia się na Wieczystej i cieszy się, że ponownie zagra w Ekstraklasie. Niedoszły transfer, gdyby się wydarzył, mógł wywołać duży szum. W przeszłości 30-latek był związany z Cracovią, której barw bronił w latach 2024-2026. W koszulce Pasów wystąpił w 68 meczach, strzelił 8 bramek i zanotował 10 asyst.

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