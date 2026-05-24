Barcelona rusza po reprezentanta Polski! Odbyły się już rozmowy

15:22, 24. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Barcelona chciałaby latem sprowadzić Jakuba Kiwiora. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl", rozpoczęły się w tej sprawie rozmowy.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona rozpoczęła rozmowy ws. transferu Kiwiora

Barcelona tego lata szukać będzie wzmocnień na kilku kluczowych pozycjach. Przede wszystkim chodzi o atak, gdzie po odejściu Roberta Lewandowskiego pojawi się spora luka. Tutaj też kandydatur jest sporo, ale nadal trudno wskazać tego, który ostatecznie dołączy do Dumy Katalonii. Jednak także w defensywie klub szuka nowych twarzy.

Jedną z nich może zostać Jakub Kiwior. Polak znajduje się na celowniku Barcelony i faktycznie latem mógłby dołączyć do zespołu Hansiego Flicka. Przede wszystkim ze względu na fakt, że jego transfer byłby zdecydowanie tańszy, niż sprowadzenie Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk, odbyły się już nawet rozmowy ws. dołączenia Kiwiora do Barcelony.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Nie jest to plotka, ale jednocześnie nie jest to temat bardzo zaawansowany. Jakub Kiwior jest w wąskim gronie kandydatów, którzy mogliby wzmocnić Barcelonę. Pierwsze rozmowy już miały się odbyć – powiedział Tomasz Włodarczyk w programie na kanale „Meczyki.pl”.

Jakub Kiwior w tym sezonie rozegrał w sumie 39 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Kilka tygodni temu klub oficjalnie ogłosił jego wykupienie z Arsenalu za kwotę około 17 milionów euro. 26-letni środkowy obrońca z Tychów wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 27 milionów euro. Jego aktualna umowa obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

Zobacz także: Co dalej z Mendym, Szalaim i Koutrisem? Mamy najnowsze informacje ze Szczecina!