Barcelona rusza po reprezentanta Polski! Odbyły się już rozmowy

Barcelona rozpoczęła rozmowy ws. transferu Kiwiora

Barcelona tego lata szukać będzie wzmocnień na kilku kluczowych pozycjach. Przede wszystkim chodzi o atak, gdzie po odejściu Roberta Lewandowskiego pojawi się spora luka. Tutaj też kandydatur jest sporo, ale nadal trudno wskazać tego, który ostatecznie dołączy do Dumy Katalonii. Jednak także w defensywie klub szuka nowych twarzy.

Jedną z nich może zostać Jakub Kiwior. Polak znajduje się na celowniku Barcelony i faktycznie latem mógłby dołączyć do zespołu Hansiego Flicka. Przede wszystkim ze względu na fakt, że jego transfer byłby zdecydowanie tańszy, niż sprowadzenie Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk, odbyły się już nawet rozmowy ws. dołączenia Kiwiora do Barcelony.

– Nie jest to plotka, ale jednocześnie nie jest to temat bardzo zaawansowany. Jakub Kiwior jest w wąskim gronie kandydatów, którzy mogliby wzmocnić Barcelonę. Pierwsze rozmowy już miały się odbyć – powiedział Tomasz Włodarczyk w programie na kanale „Meczyki.pl”.

Jakub Kiwior w tym sezonie rozegrał w sumie 39 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Kilka tygodni temu klub oficjalnie ogłosił jego wykupienie z Arsenalu za kwotę około 17 milionów euro. 26-letni środkowy obrońca z Tychów wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 27 milionów euro. Jego aktualna umowa obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

