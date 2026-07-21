Ranking UEFA: Dzieją się rzeczy historyczne! Polska w TOP10

Przed nami sezon 2026/2027, a więc na nowo Polska rozpoczyna walkę o punkty w europejskich pucharach. Ranking UEFA przed startem eliminacji wygląda fantastycznie. Polska zajmuje w nim 10. miejsce.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Polska na 10. miejscu rankingu UEFA

Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice – te pięć klubów będzie reprezentować Polskę w europejskich pucharach. Eliminacje rozpoczną się już we wtorek (21 lipca), gdy wystartuje 2. runda eliminacji Ligi Mistrzów. W kolejnych dniach rozpoczną się zmagania w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji. Sprawdziliśmy, jak wygląda ranking UEFA przed startem sezonu.

Poprzednią kampanię Polska zakończyła na 12. miejscu, a teraz po odjęciu punktów za sezon 2021/2022 wskoczyliśmy do TOP10 rankingu UEFA. Przypomnijmy, że 10. miejsce gwarantuje bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów dla mistrza kraju. Ponadto w Lidze Europy mogą zagrać dwie drużyny, a w Lidze Konferencji jeden zespół. Przewaga nad 11. w rankingu Czechami jest jednak bardzo mała.

Walka o 10. miejsce na koniec sezonu 2026/2027 rozstrzygnie się pomiędzy Polską, Czechami, Grecją i Danią. Nad Grecją mamy ponad 2 punkty przewagi, a Duńczyków wyprzedzamy aż o prawie 8 punktów. Warto dodać, że do 9. Turcji tracimy nieco ponad 3 oczka.

Miejsce Kraj Liczba punktów 9. Turcja 45,175 10. Polska 42,125 11. Czechy 41,825 12. Grecja 40,012 13. Dania 34,306 Ranking UEFA przed startem sezonu 2026/2027

Najbliżsi rywale polskich klubów w europejskich pucharach: