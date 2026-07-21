Ranking UEFA: Dzieją się rzeczy historyczne! Polska w TOP10

Polska na 10. miejscu rankingu UEFA
Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice – te pięć klubów będzie reprezentować Polskę w europejskich pucharach. Eliminacje rozpoczną się już we wtorek (21 lipca), gdy wystartuje 2. runda eliminacji Ligi Mistrzów. W kolejnych dniach rozpoczną się zmagania w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji. Sprawdziliśmy, jak wygląda ranking UEFA przed startem sezonu.
Poprzednią kampanię Polska zakończyła na 12. miejscu, a teraz po odjęciu punktów za sezon 2021/2022 wskoczyliśmy do TOP10 rankingu UEFA. Przypomnijmy, że 10. miejsce gwarantuje bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów dla mistrza kraju. Ponadto w Lidze Europy mogą zagrać dwie drużyny, a w Lidze Konferencji jeden zespół. Przewaga nad 11. w rankingu Czechami jest jednak bardzo mała.
Walka o 10. miejsce na koniec sezonu 2026/2027 rozstrzygnie się pomiędzy Polską, Czechami, Grecją i Danią. Nad Grecją mamy ponad 2 punkty przewagi, a Duńczyków wyprzedzamy aż o prawie 8 punktów. Warto dodać, że do 9. Turcji tracimy nieco ponad 3 oczka.
|Miejsce
|Kraj
|Liczba punktów
|9.
|Turcja
|45,175
|10.
|Polska
|42,125
|11.
|Czechy
|41,825
|12.
|Grecja
|40,012
|13.
|Dania
|34,306
Najbliżsi rywale polskich klubów w europejskich pucharach:
- Lech Poznań – Aarhus (Liga Mistrzów)
- Górnik Zabrze – Fenerbahce (Liga Mistrzów)
- Jagiellonia Białystok – Rangers FC (Liga Europy)
- GKS Katowice – MSK Żylina (Liga Konferencji)
- Raków Częstochowa – Valletta FC (Liga Konferencji)