fot. Superbet Na zdjęciu: Superbet sponsorem strategicznym Wisły Kraków

Wisła Kraków i Superbet rozszerzają współpracę. Logo trafi na koszulki

Wisła Kraków rozpoczyna nowy rozdział we współpracy z Superbetem. Jak poinformowało biuro prasowe marki bukmacherskiej, firma została sponsorem strategicznym Białej Gwiazdy. Strony związały się kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2029 roku. Jednym z najbardziej widocznych efektów nowego porozumienia będzie obecność logotypu Superbetu na froncie meczowych koszulek pierwszego zespołu.

Nowa umowa oznacza także rozszerzenie działań marketingowych i większą ekspozycję marki podczas spotkań rozgrywanych na Synerise Arenie Kraków. To jednak kolejny etap relacji, która trwa już od pewnego czasu i wykracza poza klasyczny model sponsoringu.

– Wisła Kraków to marka z ogromną historią, wielkimi ambicjami i niesamowitą siłą kibiców. Od początku wierzyliśmy w potencjał tego projektu, a dziś z pełnym przekonaniem wchodzimy w kolejny etap naszej współpracy. Mam ogromne uznanie dla Jarosława Królewskiego, który konsekwentnie tworzy warunki do powrotu Wisły na należne jej miejsce. Wierzymy w Wisłę, czujemy energię, która otacza ten Klub i chcemy być blisko niego w kolejnych latach, wspólnie zapisując nowe karty historii Białej Gwiazdy – powiedział prezes Superbet Polska – Łukasz Seweryniak.

Znaczenie nowego porozumienia podkreślił również szef beniaminka PKO BP Ekstraklasy – Jarosław Królewski. – Rozszerzenie współpracy z Superbet do rangi sponsora strategicznego jest dla nas niezwykle ważnym krokiem i potwierdzeniem, że Wisła Kraków jest wiarygodnym partnerem dla marek myślących długoterminowo. Szczególnie cenię fakt, że ta relacja od początku wykraczała poza standardowy sponsoring i opierała się na realnym zaangażowaniu w rozwój Klubu oraz budowanie wartości dla naszych kibiców. Umowa obowiązująca do 2029 roku daje nam przestrzeń do realizacji jeszcze bardziej ambitnych projektów. Dziękuję Łukaszowi, Bartkowi i całemu zespołowi Superbet za zaufanie. Przed nami kolejny ważny rozdział – razem będzie super! – przyznał prezes Wisły.

Jak podaje biuro prasowe Superbet, obie strony zapowiadają kolejne wspólne inicjatywy skierowane do kibiców. Te mają wykraczać poza tradycyjne ramy sponsoringu sportowego.