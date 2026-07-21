Pogoń Szczecin interesuje się Rifetem Kapiciem. Portowcy mają nowy plan na pozyskanie pomocnika Lechii Gdańsk. W transakcję ma zostać włączony Axel Holewiński - informuje Szymon Janczyk z "Weszło".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Rifet Kapić celem Pogoni Szczecin. Jest plan na transfer z Lechii Gdańsk

Pogoń Szczecin aktywnie pracuje na rynku transferowym. Nowy sezon PKO Ekstraklasy zbliża się wielkimi krokami, więc klub chce jak najszybciej pozyskać Rifeta Kapicia. Dotychczasowe próby spełzły na niczym. Szymon Janczyk z „Weszło” przekazuje, że Portowcy mają nowy plan na transfer pomocnika Lechii Gdańsk. W transakcję ma zostać włączony Axel Holewiński.

Rifet Kapić od wielu tygodni jest łączony z Pogonią Szczecin. Ekstraklasowicz jednak nie może znaleźć wspólnego języka z Lechią Gdańsk. Propozycje Portowców były odrzucane, a na dodatek zawodnik w trakcie przygotowań do sezonu nabawił się kontuzje. Alex Haditaghi i spółka jednak nie przestali myśleć o pomocniku z Bośni i Hercegowiny.

Obecnie trudno stwierdzić, czy Rifet Kapić wróci na boiska PKO Ekstraklasy. Pogoń Szczecin jest zdeterminowana, aby pozyskać Bośniaka, a Alex Holewiński nie znajduje się w ich planach. Klub ostatnio wygrał w sądzie spór z bramkarzem. Lechia Gdańsk natomiast wciąż nie ma ustabilizowanej i pewnej sytuacji między słupkami.

Rifet Kapić dotychczas rozegrał 101 spotkań w koszulce Lechii Gdańsk. Doświadczony pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień, a także zaliczył 11 asyst.