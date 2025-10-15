Lider Rakowa zawieszony. Papszun traci gracza na dwa mecze

Fran Tudor z Rakowa Częstochowa został zawieszony na dwa mecze przez Komisję Ligi po czerwonej kartce w meczu z Motorem Lublin, o czym oficjalnie poinformowały władze ligi.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków bez Tudora na dwie najbliższe kolejki PKO Ekstraklasy

Raków Częstochowa w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Do tej pory piłkarze Marka Papszuna na swoim ligowym koncie mają tylko 14 punktów i to daje im 9. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Poza tym jednak w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy Medaliki mają po pierwszej kolejce komplet punktów.

Niemniej w ostatnim czasie gra zespołu i punktowanie się poprawiły, bowiem jeszcze na początku sezonu wydawało się, że nawet posada Marka Papszuna może być w jakiś sposób zagrożona. Teraz tak nie jest, ale szkoleniowiec Rakowa Częstochowa na najbliższy mecz przeciwko Cracovii stracił jednego z podstawowych graczy. Decyzją Komisji Ligi Fran Tudor będzie bowiem zawieszony na dwa mecze. Oznacza to, że poza starciem z Pasami ominie go także rywalizacja z Lechią Gdańsk.

Fran Tudor w tym sezonie rozegrał do tej pory 16 spotkań i zanotował jedną asystę. 30-letni Chorwat oraz kapitan zespołu spod Jasnej Góry łącznie dla swojej ekipy na koncie ma aż 227 występów. Jego umowa z Rakowem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

