Lech Poznań musi go zatrzymać! Pomoże sprzedaż Kozubala?

Lech Poznań latem wypożyczył Luisa Palmę, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Podczas spotkania z kibicami dyrektor sportowy Tomasz Rząsa zapewnił, że Kolejorz zamierza go wykupić na stałe.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Luis Palma

Palma zachwyca w Poznaniu. Lech chce go wykupić

Lech Poznań dokonał latem solidnych wzmocnień, a najpoważniejszym na ten moment zdaje się być wypożyczenie Luisa Palmy. Reprezentant Hondurasu w zasadzie od samego początku pokazuje wielką jakość i gra na miarę dużych oczekiwań. W raptem 13 spotkaniach dla Kolejorza uzbierał już cztery bramki oraz trzy asysty – to potwierdzenie, że po odejściu Afonso Sousy ofensywa ma nowego lidera.

Kibice szybko się w nim zakochali, a władze klubu zrobią wszystko, aby go nie wypuścić. Celtic nie wiąże przyszłości z Palmą, ale jednocześnie zamierza na nim solidnie zarobić. Kwota wykupu uwzględniona w umowie wynosi aż cztery miliony euro, a jej aktywowanie ustanowiłoby oczywiście nowy rekord transferowy w Ekstraklasie. Lech Poznań przygotowuje się do walki o skrzydłowego i jest otwarty na definitywny wykup.

Podczas spotkania z kibicami dyrektor sportowy Tomasz Rząsa przedstawił plan, który zakłada właśnie zatrzymanie Palmy na dłużej. Lech musi najpierw zebrać fundusze, które przeznaczy na jego wykup. W grę wchodzi sprzedaż wartościowych wychowanków, czyli Antoniego Kozubala oraz Michała Gurgula. W szczególności ten pierwszy może opuścić Poznań za bardzo duże pieniądze, a swoją wysoką formę potwierdził teraz podczas zgrupowania młodzieżowej reprezentacji Polski.