Żużel – gdzie oglądać transmisję? Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (03.05.2026)

Niedziela zapowiada się niezwykle ekscytująco dla fanów żużla. Otóż tego dnia odbędzie się dwa spotkania zarówno w PGE Ekstralidze, jak i Metalkas 2. Ekstralidze.

Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (03.05.2026)

Niedziela przyciągnie przed ekrany odbiorników i na stadion żużlowy wszystkich fanów speedwaya. Tego dnia odbędą się dwa spotkania w rozgrywkach Metalkas 2. Ekstraligi. Na początek zobaczymy w akcji zespoły Moonfin Magnus Ostrowa oraz Abramczyk Polonii Bydgoszcz. A w drugim meczu Celfast Wilki Krosno zmierzą się na własnym obiekcie z Polonią Piła.

Na deser fanów żużla czekają dwa mecze w PGE Ekstralidze. O godzinie 17:00 wystartują derby, w którys PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się przed własną publicznością z Bayersystem GKM-em Grudziądz. A w wieczornym starciu zobaczymy w akcji żużlowców Betardu Sparty Wrocław oraz FOGO Unii Leszno.

Magnus Ostrów – Polonia Bydgoszcz, transmisja w TV i online

Spotkanie Magnus Moonfin Ostrów – Abramczyk Polonia Bydgoszcz będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Canal+ Online.

Wilki Krosno – Polonia Piła, transmisja w TV i online

Mecz Celfast Wilków Krosno z Polonią Piła obejrzysz w telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport 5. Dostęp do transmisji zapewnia także usługa Canal+ Online.

KS Toruń – GKM Grudziądz, transmisja w TV i online

Spotkanie PRES Grupa Deweloperska Toruń – Bayersystem GKM Grudziądz będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Canal+ Online.

Sparta Wrocław – Unia Leszno, transmisja w TV i online

Mecz Betardu Sparty Wrocław z FOGO Unią Leszno obejrzysz w telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport. Dostęp do transmisji zapewnia także usługa Canal+ Online.

