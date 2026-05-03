Żużel – gdzie oglądać transmisję? Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (03.05.2026)

Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (03.05.2026)
Niedziela przyciągnie przed ekrany odbiorników i na stadion żużlowy wszystkich fanów speedwaya. Tego dnia odbędą się dwa spotkania w rozgrywkach Metalkas 2. Ekstraligi. Na początek zobaczymy w akcji zespoły Moonfin Magnus Ostrowa oraz Abramczyk Polonii Bydgoszcz. A w drugim meczu Celfast Wilki Krosno zmierzą się na własnym obiekcie z Polonią Piła.
Na deser fanów żużla czekają dwa mecze w PGE Ekstralidze. O godzinie 17:00 wystartują derby, w którys PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się przed własną publicznością z Bayersystem GKM-em Grudziądz. A w wieczornym starciu zobaczymy w akcji żużlowców Betardu Sparty Wrocław oraz FOGO Unii Leszno.
Magnus Ostrów – Polonia Bydgoszcz, transmisja w TV i online
Spotkanie Magnus Moonfin Ostrów – Abramczyk Polonia Bydgoszcz będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Canal+ Online.
Wilki Krosno – Polonia Piła, transmisja w TV i online
Mecz Celfast Wilków Krosno z Polonią Piła obejrzysz w telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport 5. Dostęp do transmisji zapewnia także usługa Canal+ Online.
KS Toruń – GKM Grudziądz, transmisja w TV i online
Spotkanie PRES Grupa Deweloperska Toruń – Bayersystem GKM Grudziądz będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Canal+ Online.
Sparta Wrocław – Unia Leszno, transmisja w TV i online
Mecz Betardu Sparty Wrocław z FOGO Unią Leszno obejrzysz w telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport. Dostęp do transmisji zapewnia także usługa Canal+ Online.
