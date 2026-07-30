Legia wciąż w osłabieniu. Napastnik nie zagra w kolejnym meczu?

Legia Warszawa pokonała w 1. kolejce Pogoń Szczecin, a teraz zagra z Zagłębiem Lubin. Portal Legia.net informuje, że w treningach wciąż nie bierze udziału Rafał Adamski.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Rafał Adamski

Adamski dalej nie trenuje

Legia Warszawa w miniony weekend pokonała Pogoń Szczecin w ramach 1. kolejki Ekstraklasy 1-0. Wydawało się, że dojdzie do podziału punktów, ale w ostatniej minucie doliczonego czasu gry do siatki trafił Zoran Arsenić. Ekipa Marka Papszuna tym samym może zaliczyć inaugurację sezonu do udanych, choć oczywiście gra pozostawiała jeszcze do wiele do życzenia. Kibice ponownie mieli pretensje do Milety Rajovicia, który nie był wystarczająco skuteczny. Przeciwko Pogoni zagrał od pierwszej minuty między innymi dlatego, że niedysponowany był Rafał Adamski. Napastnika zabrakło nawet na ławce rezerwowych.

Klub tłumaczył jego absencję przeciążeniem. Wygląda na to, że w najbliższym meczu też może go zabraknąć. Wojskowi przygotowują się do niedzielnej rywalizacji z Zagłębiem Lubin. Portal Legia.net ujawnia, że Adamski dalej nie bierze udziału w treningach.

Niewątpliwie to duże osłabienie dla Legii. W rundzie wiosennej poprzedniego sezonu Adamski wielokrotnie pokazał się z bardzo dobrej strony i był nawet liderem formacji ofensywnej. Tę kampanię zainauguruje jednak z pewnym opóźnieniem. Sprawny i gotowy do gry jest za to Łukasz Zjawiński, który z Pogonią przedwcześnie opuszczał murawę. W jego przypadku nie ma mowy o problemach zdrowotnych – trenuje i szykuje się do starcia z Zagłębiem Lubin.