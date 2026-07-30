Wisła Kraków odda go na wypożyczenie. W grę wchodzą dwa kluby

07:57, 30. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  FootballScout [X]

Wiktor Staszak ponownie opuści Wisłę Kraków. Młody pomocnik ma przenieść się na wypożyczenie. Jak poinformował profil FootballScout, w grę wchodzi Chrobry Głogów i Stal Mielec.

Mariusz Jop
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Staszak blisko wypożyczenia. Tam ma trafić młodzieżowiec Wisły

Wisła Kraków cały czas nie zamknęła jeszcze kadry pierwszego zespołu. Wciąż możliwe są zarówno transfery przychodzące, jak i wychodzące. Nie jest tajemnicą, że Biała Gwiazda zabiega o nowego piłkarza na pozycję numer sześć. Ostatnio jedna z transakcji upadła na ostatniej prostej. W międzyczasie okazało się, że Wiktor Staszak prawdopodobnie znów odejdzie na wypożyczenie.

Staszak to 19-letni defensywny pomocnik. Rundę wiosenną poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Lecce. W pierwszej drużynie nie zaliczył debiutu, ale regularnie grał w zespole młodzieżowym Primavery. Łącznie wystąpił w 16 meczach.

Na debiut w Ekstraklasie w barwach Wisły Kraków jednak się nie zapowiada. Z doniesień profilu FootballScout wynika, że pomocnik kolejny sezon spędzi na wypożyczeniu. Ma trafić do jednego z dwóch klubów Betclic 1. Ligi. Interesuje się nim Chrobry Głogów i Stal Mielec.

Wiktor Staszak młodzieżowiec Wisły Kraków jest blisko wypożyczenia. Chrobry Głogów oraz Stal Mielec wykazują spore zainteresowanie pomocnikiem Białej Gwiazdy – poinformował profil FootballScout.

Kibice spodziewają się, że wypożyczenie Staszaka jest związane z transferem nowej „szóstki”. Niektórzy fani sugerują, że w ten sposób Wisła Kraków robi miejsce dla nowego defensywnego pomocnika.

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