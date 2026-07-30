Raków Częstochowa szykuje się do rewanżu z Vallettą. Kroczek broni młodego zawodnika

Raków Częstochowa w czwartek zmierzy się z Vallettą w rewanżowym meczu II rundy eliminacji Ligi Konferencji. Przed spotkaniem Dawid Kroczek stanął w obronie 17-letniego bramkarza, który w miniony weekend zadebiutował w Ekstraklasie.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Wiktor Żołneczko zadebiutował w Ekstraklasie. Kroczek wysłał jasny komunikat

Raków Częstochowa w czwartek powalczy o awans do III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Medaliki przed rewanżowym spotkaniem z Vallettą znajdują się w dobrej sytuacji. W pierwszym meczu na własnym stadionie pokonały maltański zespół (3:1). Przed wylotem na Maltę drużyna Dawida Kroczka poniosła niespodziewaną ligową porażkę z Wisłą Płock (1:2). Jednym z głównych tematów po tym spotkaniu był występ 17-letniego bramkarza.

Spotkanie z Nafciarzami było szczególne dla Wiktora Żołneczki, który otrzymał szansę debiutu w Ekstraklasie. 17-letni golkiper pojawił się między słupkami, ale nie ustrzegł się błędu, który zakończył się trafieniem dla gości. Trener Rakowa postanowił stanąć w jego obronie podczas konferencji.

– Nie rozumiem tej narracji, która urosła wobec Wiktora Żołneczki. Nie myli się ten kto nic nie robi – powiedział szkoleniowiec, cytowany przez Kamila Głębockiego z „Na Wylot”.

– Wiktor zapracował sobie na tę szansę. To nie jest tak, że sobie to wymyśliliśmy. Jestem pewien, że ta sytuacja to zbuduje – dodał Kroczek. Wiele wskazuje jednak na to, że w rewanżowym starciu z Vallettą między słupki wróci bardziej doświadczony Kacper Trelowski.

Dawid Kroczek: – Nie rozumiem tej narracji, która urosła wobec Wiktora Żołneczko. Nie myli się ten kto nic nie robi.



– Wiktor zapracował sobie na tę szansę. To nie jest tak, że sobie to wymyśliliśmy. Jestem pewien, że ta sytuacja to zbuduje. pic.twitter.com/N0BQwBpDDn — Kamil Głębocki (@kamilglebocki) July 29, 2026

Częstochowianie zmierzą się z Vallettą w czwartek o godzinie 19:30. Jeśli Raków utrzyma przewagę z pierwszego spotkania i wyeliminuje maltańskiego rywala, w III rundzie eliminacji LK zagra ze zwycięzcą rywalizacji pomiędzy Hammarby IF a Anderlechtem.