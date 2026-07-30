Newcastle United przeprowadza rewolucję. Menedżer na wylocie!

10:18, 30. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Newcastle United rozstaje się z menedżerem. Fabrizio Romano przekazał, że Eddie Howe odchodzi z klubu i wytypowano już jego następcę.

Eddie Howe
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Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Eddie Howe opuszcza Newcastle United przed startem Premier League!

Newcastle United w najbliższych dniach czekają duże zmiany. Jak przekazał Fabrizio Romano, Eddie Howe rozstanie się z klubem ze skutkiem natychmiastowym. Angielski szkoleniowiec podjął decyzję o odejściu po rozmowach z władzami. Działacze Srok rozpoczęli już poszukiwania jego następcy.

Według włoskiego dziennikarza, głównym kandydatem do przejęcia stanowiska trenera Newcastle jest Matthias Jaissle, który obecnie prowadzi Al-Ahli. Rozmowy pomiędzy szkoleniowcem a angielskim klubem są już na zaawansowanym etapie, a porozumienie ma być bardzo blisko finalizacji.

Howe pracuje na St. James’ Park od listopada 2021 roku i przez kilka lat był jednym z najważniejszych architektów odbudowy Newcastle. Pod jego wodzą klub wrócił do europejskich pucharów, a w sezonie 2022/2023 zakończył rozgrywki Premier League na czwartym miejscu, zapewniając awans do Ligi Mistrzów.

Szkoleniowiec pod koniec poprzedniego sezonu zdecydował się kontynuować pracę w Newcastle i przygotowywał drużynę do kolejnej kampanii. Z czasem jednak zmienił zdanie i uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakończenie współpracy. Decyzja o odejściu miała zostać podjęta po rozmowach z władzami klubu w ostatnich 48 godzinach.

Rozstanie z menedżerem następuje w bardzo ważnym momencie dla Newcastle. Klub przeżył trudne lato na rynku transferowym, a sytuację dodatkowo skomplikowały odejścia kilku ważnych zawodników. Zespół stracił między innymi Sandro Tonaliego (obecnie Tottenham Hotspur) oraz Anthony’ego Gordona (FC Barcelona), a niepewna pozostaje również przyszłość Bruno Guimaraesa, którym interesuje się Arsenal.

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