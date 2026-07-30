Bolesna wpadka Lecha Poznań. Zbigniew Boniek komentuje odpadnięcie mistrza Polski

09:51, 30. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań nie zagra w najbliższej edycji fazy ligowej Ligi Mistrzów. Wpadkę mistrza Polski skomentował Zbigniew Boniek, który miał jasne zdanie na temat odpadnięcia Kolejorza.

Niels Frederiksen
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Kolejorz za burtą el. Ligi Mistrzów. Mocne słowa Zbigniewa Bońka

Porażka Lecha Poznań z Aarhus GF zakończyła marzenia mistrza Polski o awansie do Ligi Mistrzów. Choć po pierwszym spotkaniu sytuacja zespołu Nielsa Frederiksena wyglądała bardzo obiecująco, rewanż przy Bułgarskiej przyniósł ogromne rozczarowanie i jedną z najbardziej bolesnych europejskich wpadek ostatnich lat.

Poznaniacy przed własną publicznością bronili aż trzybramkowej przewagi wypracowanej w Danii, gdzie zwyciężyli (4:1). Nikt nie spodziewał się jednak, że Aarhus zdoła odwrócić losy rywalizacji. Duńczycy strzelili cztery gole, a po serii rzutów karnych wyeliminowali Kolejorza z walki o najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki Europy.

Część ekspertów mocno krytykowała występ poznańskiego zespołu, wskazując na liczne błędy i brak odpowiedniej reakcji po stronie mistrza Polski. Zupełnie inne podejście zaprezentował Zbigniew Boniek, który za pośrednictwem mediów społecznościowych postanowił uspokoić nastroje.

Były prezes PZPN przyznał, że nie rozumie skali rozczarowania po odpadnięciu Lecha. – W piłce się wygrywa i przegrywa. Nie rozumiem tego ogólnego płaczu. Lech Poznań nie jest gotowy na CL. W fazie ligowej byłoby żałośnie, a tak będziemy mieli lepszą rozrywkę – napisał Boniek.

Lech musi teraz skupić się na dalszej rywalizacji w europejskich pucharach. Kolejorza czeka dwumecz z KI Klaksvik z Wysp Owczych w eliminacjach Ligi Europy.

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