Zwoliński do wzięcia! Wrócił do Polski, trenuje w znanym klubie

Łukasz Zwoliński spędził w Turcji tylko rok, a teraz wrócił do Polski i szuka nowego pracodawcy. Daniel Trzepacz poinformował, że 33-letni napastnik trenuje z młodymi zawodnikami Pogoni Szczecin.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Zwoliński szuka nowego klubu. Trenuje w Pogoni

Łukasz Zwoliński przez lata utrzymywał się na poziomie Ekstraklasy, gdzie uzbierał w sumie 63 bramki w 243 występach. W 2024 roku dołączył do Wisły Kraków, grającej wówczas na jej zapleczu. Spędził tam niezły sezon, ale w kolejnym zdecydował się na zagraniczny transfer. Skorzystał z oferty tureckiego Sakaryasporu.

Na drugim poziomie rozgrywkowym w Turcji zanotował cztery trafienia w 24 meczach. Nie był to dla niego najlepszy czas, a jego drużyna spadła do trzeciej ligi, stąd decyzja o rozwiązaniu umowy. Obecnie 33-latek jest do wzięcia – wrócił do Polski, gdzie przygotowuje się przed zatrudnieniem w nowym klubie.

Pomocną dłoń wyciągnęła w jego stronę Pogoń Szczecin. Zjawiński otrzymał zgodę na treningi z młodzieżowym zespołem Portowców.

„Łukasz Zwoliński, wychowanek Pogoni Szczecin, z końcem poprzedniego sezonu rozstał się z tureckim Sakaryasporem. Obecnie rozgląda się za nowym klubem, a teraz ma też okazję do utrzymania rytmu treningowego z zespołami Akademii Pogoni. Zwoliński otrzymał od klubu zgodę na treningi z drugą drużyną, ale ta rozgrywała dziś sparing z rezerwami Świtu. Doświadczony wychowanek trenuje więc w tym tygodniu z drużyną U19.” – napisał na portalu X Daniel Trzepacz.