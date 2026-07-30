Amorim chciał ściągnąć do Milanu piłkarza Man United. Bez szans!

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Diallo celem Amorima. Milan bez szans na transfer

Milan szykuje się do nowego sezonu pod wodzą Rubena Amorima. Nadzieje są spore, o czym świadczą transfery Goncalo Ramosa i Mario Gila za łączną kwotę ponad 100 milionów euro. Na tym nie koniec, bowiem po rozczarowującym finiszu i braku awansu do Ligi Mistrzów zamiarem jest odpowiednie wzmocnienie kadry i walka o najwyższe cele. Amorim zamarzył sobie transfer Amada Diallo, czyli skrzydłowego, z którym miał okazję współpracować wcześniej w Manchesterze United.

Pod wodzą Portugalczyka ten zawodnik rozgrywał bardzo dobre mecze. Choć w dalszym ciągu jest istotną postacią klubu z Old Trafford, trudno mówić, że to lider drużyny lub jedna z największych gwiazd. Milan zainteresował się tym ruchem i zapytał o warunki ewentualnej sprzedaży. „Corriere dello Sport” ujawnia, że na transfer nie ma najmniejszych szans.

Diallo jest dla Milanu zwyczajnie zbyt drogi. Manchester United nie ma powodów, by sprzedawać go po niskiej cenie. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej wciąż może się rozwinąć i wskoczyć na najwyższy poziom.

Rossoneri muszą rozejrzeć się za innym kandydatem, a Amorim porzucić marzenia o transferze Diallo. Po wydatkach rzędu 100 milionów euro bazują na ograniczonym budżecie i nie mogą wyłożyć tak wielkiej sumy na jednego zawodnika. Szczegóły wyceny dokonanej przez Manchester United nie są jednak znane.