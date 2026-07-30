Barcola wybrał klub na przyszły sezon. PSG już wie

09:38, 30. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  L'Equipe

Bradley Barcola osiągnął porozumienie z Liverpoolem ws. warunków kontraktu - donosi dziennik L'Equipe. Paris Saint-Germain czeka na ofertę z Anglii. Zaakceptują tylko kwotę powyżej 100 mln euro.

Bradley Barcola
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LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Liverpool i Barcola dogadani! PSG czeka na ofertę

Liverpool latem poprzedniego roku imponował na rynku transferowym, ściągając największe gwiazdy m.in. z Bundesligi i Premier League. Tym razem priorytetem jest gwiazdor z Ligue 1, a konkretnie piłkarz Paris Saint-Germain. Nie jest tajemnicą, że 20-krotni mistrzowie Anglii prowadzą rozmowy ws. transferu Bradley’a Barcoli. Według dziennika L’Equipe nastąpił pierwszy przełom.

Na linii Liverpool – Barcola doszło do porozumienia w sprawie warunków kontraktu. Francuz zaakceptował ofertę i jest o krok od zmiany klubu. Do sfinalizowania transakcji potrzebna jest jeszcze zgoda Paris Saint-Germain, które ma jasne żądania i czeka na ofertę.

Lada moment ruszą negocjacje pomiędzy klubami. PSG oczekuje, że dostaną propozycję w wysokości ponad 100 milionów euro. Tylko taka oferta skłoni ich do sprzedaży skrzydłowego. The Reds są gotowi spełnić żądania dwukrotnego triumfatora Ligi Mistrzów.

Barcola to wychowanek Olympique Lyon, w którym grał do 2023 roku. Paryżanie zapłacili za niego 45 mln euro, a on w trakcie pobytu na Parc des Princes rozegrał 152 mecze. W tym czasie na jego koncie pojawiło się 39 bramek oraz 37 asyst. Oprócz dwóch zwycięstw w Lidze Mistrzów świętował również trzykrotnie triumf w lidze. Jednocześnie PSG finalizuje transfer następcy Bradleya Barcoli.

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