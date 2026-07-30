Vuković ocenił nowe transfery Widzewa. Długo na niego czekał

08:44, 30. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  WidzewTV I WidzewToMy

Widzew Łódź kilka dni temu ogłosił dwa transfery. Aleksandar Vuković ocenił nowe nabytki. W szczególności podoba mu się wzmocnienie środka pola, o które długo zabiegał.

Aleksandar Vuković
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fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew wreszcie z transferem do środka pola. To był cel Vukovicia

Widzew Łódź na inaugurację sezonu zremisował z Motorem Lublin 2-2. To wynik poniżej oczekiwań, a sam występ drużyny nie był szczególnie udany. Aleksandar Vuković wierzy, że z czasem uda się wskoczyć na wyższy poziom, choć potrzebne są do tego również wzmocnienia. Klub zareagował na fakt, że kadra nie jest jeszcze kompletna i kilka dni temu ogłosił dwa ciekawe transfery.

Do drużyny trafili Jusuf Gazibegović oraz Giannis Papanikolaou. Ten pierwszy został awaryjnie wypożyczony z FC Koeln po informacji o kontuzji i dłuższej absencji Carlosa Isaaca. Grek z kolei jest dobrze znany polskim kibicom z występów dla Rakowa Częstochowa w latach 2020-2024. Vuković długo czekał na wzmocnienie środka pola i jest z tego ruchu bardzo zadowolony.

– Jusuf jest naszą szybką reakcją na kontuzję Carlosa Isaaca. Tego transferu nie planowaliśmy, ale bardzo dobrze, że szybko zadziałali nasi dyrektorzy i mamy wartościowego zawodnika do rywalizacji, bo tak byłby tylko Marcel na prawej obronie.

– Giannis to temat który był planowany, ta pozycja była przeze mnie wyznaczona jako priorytetowa praktycznie od początku przygotowań. Tam potrzebujemy większego pola manewru i konkurencji. Papanikolaou jest zawodnikiem idealnie pasującym do tego, co sam zakładałem. Bardzo się cieszę, że z nami są, a teraz czas, żeby potwierdzili, że dobrze trafiliśmy z transferami – ocenił Vuković dla WidzewTV, cytowany przez portal „WidzewToMy”.

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