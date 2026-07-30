Lech Poznań i Górnik Zabrze mogli zarobić fortunę. Tyle płaci UEFA za Ligę Mistrzów

Po raz pierwszy w historii dwa polskie kluby równocześnie walczyły o Ligę Mistrzów. Skończyło się katastrofą, ponieważ odpadli na samym starcie. Lech Poznań i Górnik Zabrze mogli zarobić fortunę. Do zgarnięcia było grubo ponad 20 milionów euro.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Fortuna za Ligę Mistrzów nie dla Lecha Poznań i Górnika Zabrze

Liga Mistrzów to nie tylko prestiż, ale także potężny zastrzyk finansowy dla wielu klubów. W tym roku przed szansą zarobienia fortuny stał Lech Poznań i Górnik Zabrze. Obie drużyny rozpoczęły zmagania na 2. rundzie eliminacji. Żadna z nich nie zgarnie kokosów od UEFA. Mistrz Polski skompromitował się z Aarhus, a zdobywca Pucharu Polski był minimalnie słabszy od Fenerbahce.

Do zgarnięcia była prawdziwa fortuna, jak na realia polskich klubów. UEFA za sam awans do 4. rundy eliminacji płaci aż 4,29 mln euro. Bank rozbić można było w przypadku awansu do fazy ligowej, za który zgarnia się aż 18,62 mln euro. Do tego wliczyć trzeba premie za wyniki, czyli zwycięstwo w fazie ligowej warte 2,1 mln euro oraz remis 0,7 mln euro. Lech i Górnik mają czego żałować.

Nie oznacza to jednak, że polskie kluby niczego nie zarobią. Już teraz na ich konto wpłynęło 0,55 mln euro z tytułu awansu do 3. rundy eliminacji europejskich pucharów. W zależności od tego, w jakich rozgrywkach zagrają, mogą dostać 4,31 mln euro (faza ligowa Ligi Europy) lub 3,17 mln euro (faza ligowa Ligi Konferencji). Tam również przewidziane są bonusy za wyniki.

Premie za grę w eliminacjach i fazie ligowej Ligi Mistrzów: