Trelowski z Rakowa na radarze znanego klubu. To uczestnik Ligi Europy

08:12, 30. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  A Taberna Celtista

Kacper Trelowski znowu jest "jedynką" Rakowa Częstochowa. Niewykluczone jednak, że jeszczeg tego lata zmieni pracodawcę. Na kanale A Taberna Celtista zasugerowano, że interesuje się nim Celta Vigo, czyli klub z La Liga i uczestnik Ligi Europy.

Kacper Trelowski
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Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kacper Trelowski

Celta Vigo zainteresowana transferem Kacpra Trelowskiego

Kacper Trelowski w poprzednim sezonie stracił miano pierwszego bramkarza Rakowa Częstochowa. Ze składu wygryzł go Oliwier Zych, którego wypożyczenie jednak dobiegło końca, więc wrócił do Aston Villi. W pierwszym meczu w ramach el. Ligi Konferencji to właśnie 22-latek stanął między słupkami, co może zwiastować, że odzyskał miano pierwszego wyboru w bramce Medalików.

Co ciekawe, Trelowski znalazł się w kręgu zainteresowań znanego klubu. Z informacji kanału na YouTube „A Taberna Celtista” wynika, że bramkarzem interesuje się Celta Vigo. To drużyna występująca w La Liga oraz uczestnik tegorocznej edycji Ligi Europy.

Źródło podkreśla, że 22-latek jest bacznie obserwowany mniej więcej od ponad roku. Był brany pod uwagę w kontekście transferu, zanim Hiszpanie zdecydowali się na Ionuta Radu. Na ten moment to jednak tylko plotka. Celta skupia się na obserwacji. Nie było żadnego kontaktu ani z otoczeniem zawodnika, ani z Rakowem Częstochowa.

Trelowski to wychowanek Medalików. Dwukrotnie był wypożyczany do innych klubów jak Sokół Ostróda i Śląsk Wrocław. W barwach Rakowa rozegrał łącznie 88 meczów, w których 39 razy zachował czyste konto. Ma na swoim koncie mistrzostwo Polski oraz dwa puchary i superpuchary Polski. Jego kontrakt z częstochowskim klubem obowiązuje do połowy 2029 roku. Jest wyceniany na 2,5 mln euro.

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