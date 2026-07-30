Man City wybrał następcę Rodriego. Błyszczał na mundialu

Manchester City chciałby zatrzymać Rodriego, nawet jeśli nie przedłuży kontraktu. Niemniej jednak sprzedaż do Realu Madryt pozwoli na wielki transfer. Jak podaje Ben Jacobs, zastąpić go na Etihad Stadium może Ayyoub Bouaddi.

Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Bouaddi trafi do Man City, jeśli Rodri odejdzie do Realu Madryt

Manchester City robi, co może, żeby Rodri podpisał nowy kontrakt. Obecna umowa wygasa z końcem czerwca przyszłego roku. Mistrz Świata dostał propozycję przedłużenia kontraktu, ale wciąż nie odpowiedział. W międzyczasie trwa głośna saga transferowa dot. przenosin do Realu Madryt. Niektóre źródła są przekonane, że Hiszpan zmieni klub, ale Obywatele chcą go zatrzymać za wszelką cenę.

Ben Jacobs poinformował, że Man City może zostawić pomocnika na kolejny sezon nawet w przypadku braku przedłużenia kontraktu. Natomiast bardziej realna opcja to zielone światło na sprzedaż i ściągnięcie w jego miejsce nowego piłkarza.

Jeśli Rodri zostanie sprzedany, Man City będzie miał możliwość zakupu objawienia Mistrzostw Świata 2026. Od dawna z angielskim gigantem łączony jest Ayyoub Bouaddi. Marokańczyk ma kosztować ok. 100 milionów euro, co jednorazowo jest ogromnym wydatkiem. Pieniądze zarobione ze sprzedaży reprezentanta Hiszpanii mogą pokryć cześć inwestycji.

Warto dodać, że tego lata The Citiziens przeprowadzili już transfer za ponad 100 milionów euro. Na początku lipca ich piłkarzem został Elliot Anderson, za którego zapłacili 135 mln euro. Do końca letniego okna pozostał miesiąc (1 września, godz. 00:00 czasu polskiego).