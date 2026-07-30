Liga Mistrzów odjeżdża. Tak wygląda ranking UEFA po kompromitacji Lecha

08:35, 30. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Nie tak miał wyglądać środowy wieczór w Lidze Mistrzów. Liczyliśmy na awans przynajmniej jednego zespołu, a odpadł nie tylko Górnik Zabrze, ale także Lech Poznań. Oto najnowszy ranking UEFA.

Trofeum za triumf w Lidze Mistrzów
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fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za triumf w Lidze Mistrzów

Ranking UEFA: Turcja ucieka, Czechy gonią Polskę

Lech Poznań i Górnik Zabrze mają za sobą rewanżowe mecze w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Skończyło się tak, że Polska nie ma już żadnego przedstawiciela w kwalifikacjach do elitarnych rozgrywek. Mistrz kraju poległ u siebie z Aarhus (1:4) i odpadł w serii jedenastek. Zdecydowanie lepiej zaprezentowali się Trójkolorowi, którzy zremisowali z Fenerbahce (1:1). Jak wygląda ranking UEFA?

Sytuacja nie jest tragiczna, ale po środowych meczach Polska dopisała do swojego dorobku jedynie 0,1 punktu. Cały czas zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale musimy uważać na to, co dzieje się za naszymi plecami. Gonią nas Czesi i Grecy.

Przewaga nad Czechami wynosi jedynie 0,6 punktu. Nieco lepiej wygląda to w przypadku Grecji, która traci do nas 1,813 punktu. Daleko w tyle jest jeszcze Dania. Przewaga jest na tyle duża, że tylko katastrofa mogłaby sprawić, że wypadniemy z TOP12.

Miejsce wśród dwunastu najlepszych lig w Europie to minimum na ten sezon. Pozwala ono wystawić pięć drużyn w europejskich pucharach, z czego aż dwie w el. Ligi Mistrzów. Obecna pozycja Polski w rankingu FIFA, a więc 10. miejsce gwarantuje bezpośredni awans mistrza Polski do fazy ligowej elitarnych rozgrywek. Na ten moment jesteśmy w TOP10, ale utrzymać je będzie bardzo ciężko.

MiejsceKrajLiczba punktów
9.Turcja45,775
10.Polska42,625
11.Czechy42,025
12.Grecja40,812
13.Dania34,931
Ranking UEFA

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