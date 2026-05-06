Legia Warszawa zmieni trenera?! Ma na stole kilka ofert

08:03, 6. maja 2026
Źródło: TVP Sport

Legia Warszawa przed startem przyszłego sezonu może być zmuszona szukać trenera. Jak podaje TVP Sport, niewykluczone, że po awansie do Betclic 2. Ligi z zespołem rezerw pożegna się Filip Raczkowski.

Dariusz Mioduski
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Legia Warszawa walczy o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Trzeba powiedzieć, że jest już tylko o krok od osiągnięcia celu. W międzyczasie rezerwy stołecznego klubu walczą o długo wyczekiwany awans na poziom centralny, czyli do Betclic 2. Ligi. Rok temu byli blisko, ale finalnie w barażach musieli uznać wyższość Podhala Nowy Targ. Okazuje się, że ewentualny sukces może kosztować ich utratę trenera.

Z informacji TVP Sport wynika, że po zakończeniu sezonu z klubem może pożegnać się Filip Raczkowski. 34-latek jest pierwszym trenerem zespołu rezerw od grudnia 2024 roku. Wiele wskazuje na to, że są to ostatnie tygodnie młodego szkoleniowca w stolicy.

Raczkowski po zakończeniu sezonu z rezerwami Legii ma przenieść się do innego zespołu. Źródło przekonuje, że na stole leżą oferty zarówno pracy samodzielnej w roli „jedynki” w klubach Betclic 1. Ligi, jak i w sztabie w klubach z PKO BP Ekstraklasy. Warto dodać, że nie tak dawno trener zakwalifikował się na kurs UEFA Pro, które gwarantuje mu możliwość pracy w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce. Z młodzieżowymi drużynami Legii wygrywał w przeszłości m.in. mistrzostwo Polski juniorów starszych.

Rezerwy Legii są liderem Betclic 3. Ligi – grupa 1 z dorobkiem 72 punktów. Bezpośredni awans mogą zapewnić sobie w najbliższy weekend. Warunkiem jest zwycięstwo z Ząbkovią Ząbki oraz maksymalnie jeden punkt zdobyty przez Wartę Sieradz.

