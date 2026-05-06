Legia Warszawa zmieni trenera?! Ma na stole kilka ofert

Legia Warszawa przed startem przyszłego sezonu może być zmuszona szukać trenera. Jak podaje TVP Sport, niewykluczone, że po awansie do Betclic 2. Ligi z zespołem rezerw pożegna się Filip Raczkowski.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Filip Raczkowski po awansie do Betclic 2. Ligi może opuścić Legię Warszawa

Legia Warszawa walczy o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Trzeba powiedzieć, że jest już tylko o krok od osiągnięcia celu. W międzyczasie rezerwy stołecznego klubu walczą o długo wyczekiwany awans na poziom centralny, czyli do Betclic 2. Ligi. Rok temu byli blisko, ale finalnie w barażach musieli uznać wyższość Podhala Nowy Targ. Okazuje się, że ewentualny sukces może kosztować ich utratę trenera.

Z informacji TVP Sport wynika, że po zakończeniu sezonu z klubem może pożegnać się Filip Raczkowski. 34-latek jest pierwszym trenerem zespołu rezerw od grudnia 2024 roku. Wiele wskazuje na to, że są to ostatnie tygodnie młodego szkoleniowca w stolicy.

Raczkowski po zakończeniu sezonu z rezerwami Legii ma przenieść się do innego zespołu. Źródło przekonuje, że na stole leżą oferty zarówno pracy samodzielnej w roli „jedynki” w klubach Betclic 1. Ligi, jak i w sztabie w klubach z PKO BP Ekstraklasy. Warto dodać, że nie tak dawno trener zakwalifikował się na kurs UEFA Pro, które gwarantuje mu możliwość pracy w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce. Z młodzieżowymi drużynami Legii wygrywał w przeszłości m.in. mistrzostwo Polski juniorów starszych.

Rezerwy Legii są liderem Betclic 3. Ligi – grupa 1 z dorobkiem 72 punktów. Bezpośredni awans mogą zapewnić sobie w najbliższy weekend. Warunkiem jest zwycięstwo z Ząbkovią Ząbki oraz maksymalnie jeden punkt zdobyty przez Wartę Sieradz.