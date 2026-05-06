Manchester United pod wrażeniem. Faworyt jest jeden

07:47, 6. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  The Athletic

Manchester United jest coraz bliżej podjęcia kluczowej decyzji dotyczącej ławki trenerskiej. Tymczasowy szkoleniowiec może wkrótce otrzymać stałą umowę, dzięki świetnej passie.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Michael Carrick coraz bliżej decyzji Man Utd

Manchester United poważnie rozważa powierzenie funkcji menedżera na stałe Michaelowi Carrickowi. Jak wynika z informacji „The Athletic”, władze klubu z Old Trafford są pod dużym wrażeniem wyników osiąganych przez szkoleniowca od momentu objęcia zespołu w styczniu.

Co prawda Carrick nie prowadził jeszcze bezpośrednich rozmów ze sternikami na temat swojej przyszłości. Niemniej jego pozycja systematycznie rośnie. Dyrektor sportowy Jason Wilcox oraz dyrektor generalny Omar Berrada mają bardzo pozytywnie oceniać jego dotychczasową pracę.

Bilans drużyny pod wodzą Carricka robi wrażenie. Od stycznia Man Utd wygrał 10 z 14 spotkań w Premier League, co pozwoliło drużynie nie tylko ustabilizować formę, ale także zapewnić sobie szybki powrót do Ligi Mistrzów.

Nie bez znaczenia pozostaje również atmosfera w szatni. Według informacji przekazywanych przez źródło, Carrick cieszy się wyraźnym poparciem zawodników. To dodatkowo wzmacnia jego kandydaturę do objęcia stanowiska na stałe.

Władze klubu są świadome, że stabilizacja na ławce trenerskiej może być kluczowa w kontekście powrotu do europejskiej elity. Wszystko wskazuje więc na to, że w najbliższym czasie Carrick może otrzymać propozycję długoterminowej umowy i oficjalnie rozpocząć nowy etap w roli pierwszego menedżera Czerwonych Diabłów.

