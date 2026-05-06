Gorąco w SSC Napoli. Wszystko rozstrzygnie się wkrótce

SSC Napoli może wkrótce stanąć przed poważną zmianą na ławce trenerskiej. Według włoskich mediów przyszłość Antonio Conte w klubie stoi pod dużym znakiem zapytania.

Co dalej z SSC Napoli? Nadchodzi moment prawdy dla Antonio Conte

SSC Napoli znajduje się w centrum spekulacji dotyczących przyszłości swojego szkoleniowca. Jak informuje „Il Mattino”, Antonio Conte planuje spotkanie z prezesem klubu, Aurelio De Laurentiisem, które może okazać się kluczowe dla jego dalszej pracy w Neapolu.

Według wieści źródła Conte rozważa odejście po zakończeniu sezonu, jeśli nie zostaną spełnione jego warunki. Najważniejszym z nich jest pełne zaufanie w kwestiach sportowych oraz brak ingerencji w decyzje dotyczące drużyny. Trener nie zamierza iść na kompromisy. Chociaż jednocześnie deklaruje chęć pozostania w klubie.

Zarząd Napoli ma jednak własną wizję przyszłości. Klub planuje gruntowną przebudowę składu, a właściciel klubu oczekuje nie tylko awansu do Ligi Mistrzów, ale również zajęcia w tych rozgrywkach miejsca premiowanego grą w fazie pucharowej pucharowej.

Conte objął Napoli w 2024 roku, wygrywając z tą ekipą mistrzostwo Włoch. Na trzy kolejki przed końcem trwającej kampanii zespół zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 70 punktów. Tuż za nim plasują się AC Milan (67 punktów), Juventus (65) oraz AS Roma (64). W poniedziałek drużyna z Neapolu zagra u siebie z Bolonią.

Aktualny kontrakt byłego selekcjonera reprezentacji Włoch z ekipą z Neapolu obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Jego średnia punktowa po 88 spotkaniach wynosi 1,99 punktu na mecz.