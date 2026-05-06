Ten klub wygra Ligę Mistrzów. Superkomputer wytypował finalistów

Arsenal jest już w finale Ligi Mistrzów po zwycięstwie nad Atletico Madryt. Superkomputer BETSiE wyliczył, kto ma największe szanse na końcowy triumf w rozgrywkach.

Arsenal faworytem do wygrania Ligi Mistrzów

Arsenal pokonał Atletico Madryt 1:0 w rewanżowym meczu półfinału Ligi Mistrzów i wygrał dwumecz 2:1. Gola na wagę awansu strzelił Bukayo Saka.

Dla londyńskiego klubu to pierwszy finał tych rozgrywek od 2006 roku. Co ciekawe, superkomputer BETSiE wskazuje, że to właśnie Arsenal ma największe szanse na zdobycie trofeum.

Według wyliczeń modelu szanse Kanonierów na triumf wynoszą 47,8%. Arsenal ma już pewne miejsce w finale, dlatego jego prawdopodobieństwo gry w decydującym meczu naturalnie wynosi 100%.

PSG i Bayern Monachium walczą o finał

Drugiego finalistę wyłoni środowy mecz PSG z Bayernem Monachium. Pierwsze spotkanie w Paryżu zakończyło się zwycięstwem PSG 5:4.

Superkomputer daje Paryżanom 68,8% szans na awans do finału i 39,2% na wygranie całej Ligi Mistrzów. Bayern, który musi odrabiać stratę w Monachium, ma 31,2% szans na finał i 13,1% na końcowy triumf.

Rewanż Bayern – PSG odbędzie się w środę 6 maja o godzinie 21:00. Jeśli przewidywania się sprawdzą, w finale Arsenal zmierzy się z PSG, ale Bayern wciąż pozostaje w grze.