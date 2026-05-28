„Wisła Kraków to jego klub”. Królewski zainteresowany tym trenerem

09:15, 28. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Ofensywni I Łukasz Olkowicz

Wisła Kraków w Ekstraklasie będzie dalej prowadzona przez Mariusza Jopa. Zanim doszło do potwierdzenia, w mediach przewijało się nazwisko Mateusza Stolarskiego. Łukasz Olkowicz w programie "Ofensywni" zasugerował, że ten trener trafi kiedyś do Białej Gwiazdy.

Mateusz Stolarski i Rafał Górak
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski i Rafał Górak

Jop zostaje w Wiśle. Stolarski planem na przyszłość?

Wisła Kraków wywalczyła po czterech latach awans do Ekstraklasy. Powrót do elity wiąże się z poważnymi przygotowaniami, tak aby po jednym sezonie znów nie znaleźć się w pierwszej lidze. Biała Gwiazda ma ambitne plany i chce od razu powalczyć o coś więcej. Na początku tygodnia wreszcie wyjaśniła się przyszłość Mariusza Jopa. Architekt sukcesu z ostatnich miesięcy zostaje z drużyną – podpisał nową umowę, która będzie ważna do połowy 2027 roku.

Zanim do tego doszło, do Wisły Kraków przymierzany był Mateusz Stolarski z Motoru Lublin. Choć Jarosław Królewski zaprzeczał, jakoby w tym temacie były prowadzone jakiekolwiek prace, nie można wykluczyć, że w przyszłości dojdzie do tej współpracy. 33-latek w przeszłości pracował w krakowskim klubie, gdzie opiekował się grupami młodzieżowymi.

Stolarski ma być wymarzonym trenerem dla Królewskiego, ze względu na swoje zamiłowanie do analityki. Sam szkoleniowiec również z chęcią powróciłby do Krakowa i objął Wisłę.

– Trener Stolarski mocno się opiera na liczbach, a Wisła Kraków jest jego klubem i pod Wawelem patrzą w kierunku Lublina. Teraz przedłużono umowę z Mariuszem Jopem. On na to zapracował i zostaje. (…) Rynek trenerów trzeba jednak obserwować. Jarosław Królewski zarzekał się, że nie patrzy w stronę Lublina, ale moim zdaniem to robi. Taki jest zresztą obowiązek właściciela. Koncepcja pracy Stolarskiego jest zbieżna z tym, co chce mieć Królewski – sugerował Łukasz Olkowicz w programie „Ofensywni”.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości