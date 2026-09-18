Raphinha zachwyca, Barcelona odpowiada. Jest przełom w rozmowach

Raphinha może wkrótce związać się z FC Barceloną na dłużej. Tymczasem dziennikarz Matteo Moretto w Radiu Marca przekazał, że rozmowy w sprawie nowej umowy nabrały tempa.

fot. Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona chce zatrzymać Raphinhę za wszelką cenę

Raphinha wyrósł na jedną z najważniejszych postaci FC Barcelony, a jego znakomita dyspozycja na początku sezonu skłoniła klub do podjęcia konkretnych działań. Katalończycy chcą nie tylko docenić Brazylijczyka finansowo, ale również zabezpieczyć jego przyszłość na Camp Nou.

Według wieści dziennikarza Matteo Moretto w Radiu Marca negocjacje znajdują się na zaawansowanym etapie. Sam zawodnik, wspólnie z żoną, ma uczestniczyć w rozmowach dotyczących swojej przyszłości. Wszystko wskazuje na to, że obie strony są zainteresowane kontynuowaniem współpracy.

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Nie bez znaczenia pozostaje forma 29-latka. Raphinha świetnie odnalazł się w roli środkowego napastnika, którą powierzył mu Hansi Flick. Brazylijczyk w pierwszych siedmiu spotkaniach sezonu zanotował aż 11 trafień oraz trzy asysty, potwierdzając swoją ogromną wartość dla zespołu.

Obecna umowa Raphinhi obowiązuje do czerwca 2028 roku. Barcelona rozważa jednak wydłużenie jej o kolejny rok lub nawet dwa lata. Klub chce w ten sposób zatrzymać jednego ze swoich liderów i jednocześnie pokazać, że jego znakomita forma została odpowiednio doceniona.

Raphinha okazję na poprawę swojego bilansu będzie miał już w najbliższą sobotę przy okazji potyczki z siódmej kolejki ligi hiszpańskiej przeciwko Sevilli. Mecz zacznie się o godzinie 16:15 na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.