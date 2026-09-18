Kane przemówił o transferze do Hiszpanii. „Wszystko się może zdarzyć”

11:49, 18. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

Harry Kane w rozmowie z "Marcą" wrócił do tematu La Ligi. Gwiazda Bayernu Monachium przyznała, że w przeszłości odbywały się rozmowy o jego możliwym transferze do Hiszpanii.

Harry Kane
Obserwuj nas w
fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane zostawił sobie otwarte drzwi

Harry Kane obecnie nie ma powodów, aby narzekać na swoją sytuację w Bayernie Monachium. Anglik stał się jedną z najważniejszych postaci niemieckiego zespołu, ale jego kariera mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Jak ujawnił w rozmowie z „Marcą”, w przeszłości pojawiały się kontakty dotyczące potencjalnego transferu do La Ligi.

– Były momenty, kiedy to mogło się udać. Nie powiedziałbym, że istniały konkretne możliwości, ale w przeszłości odbywały się pewne rozmowy – powiedział napastnik Bayernu, odnosząc się do zainteresowania z Hiszpanii.

TRANSMISJE ZA DARMO: Mecz Sevilla - Barcelona i derby Madrytu obejrzysz w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kane nie ukrywa przy tym, że od lat darzy hiszpańską piłkę nożną dużym uznaniem. Szczególne miejsce zajmują w jego pamięci największe kluby La Ligi oraz rywalizacja Cristiano Ronaldo z Lionelem Messim.

– Mam ogromny szacunek do ligi hiszpańskiej. Barcelona, Real Madryt i Atletico to jedne z największych klubów na świecie. Dorastałem, oglądając Ronaldo i Messiego. Mam ogromny szacunek dla tych drużyn – przyznał reprezentant Anglii.

Co prawda 33-latek jest obecnie szczęśliwy w Niemczech, to nie zamknął sobie drzwi na przyszłość.

– Jak wiemy, w piłce nożnej wszystko może się zdarzyć. Nigdy niczego nie wykluczam. W każdym razie teraz, jak już powiedziałem, jestem niezwykle szczęśliwy w Niemczech – zaznaczył Kane.

Słowa zawodnika pozostawiają zatem temat ewentualnej przeprowadzki do Hiszpanii otwarty. Chociaż na ten moment Anglik skupia się na Bayernie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości