Harry Kane w rozmowie z "Marcą" wrócił do tematu La Ligi. Gwiazda Bayernu Monachium przyznała, że w przeszłości odbywały się rozmowy o jego możliwym transferze do Hiszpanii.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane zostawił sobie otwarte drzwi

Harry Kane obecnie nie ma powodów, aby narzekać na swoją sytuację w Bayernie Monachium. Anglik stał się jedną z najważniejszych postaci niemieckiego zespołu, ale jego kariera mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Jak ujawnił w rozmowie z „Marcą”, w przeszłości pojawiały się kontakty dotyczące potencjalnego transferu do La Ligi.

– Były momenty, kiedy to mogło się udać. Nie powiedziałbym, że istniały konkretne możliwości, ale w przeszłości odbywały się pewne rozmowy – powiedział napastnik Bayernu, odnosząc się do zainteresowania z Hiszpanii.

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Kane nie ukrywa przy tym, że od lat darzy hiszpańską piłkę nożną dużym uznaniem. Szczególne miejsce zajmują w jego pamięci największe kluby La Ligi oraz rywalizacja Cristiano Ronaldo z Lionelem Messim.

– Mam ogromny szacunek do ligi hiszpańskiej. Barcelona, Real Madryt i Atletico to jedne z największych klubów na świecie. Dorastałem, oglądając Ronaldo i Messiego. Mam ogromny szacunek dla tych drużyn – przyznał reprezentant Anglii.

Co prawda 33-latek jest obecnie szczęśliwy w Niemczech, to nie zamknął sobie drzwi na przyszłość.

– Jak wiemy, w piłce nożnej wszystko może się zdarzyć. Nigdy niczego nie wykluczam. W każdym razie teraz, jak już powiedziałem, jestem niezwykle szczęśliwy w Niemczech – zaznaczył Kane.

Słowa zawodnika pozostawiają zatem temat ewentualnej przeprowadzki do Hiszpanii otwarty. Chociaż na ten moment Anglik skupia się na Bayernie.