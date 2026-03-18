Legia Warszawa bez Papszuna przed meczem z Rakowem. Nagły komunikat

Legia Warszawa poinformowała, że do meczu z Rakowem Częstochowa Marek Papszun nie poprowadzi treningów. Trener rozchorował się i będzie nieobecny przez kilka dni.

Marek Papszun czasowo nieobecny na treningach

Legia Warszawa nie przegrała żadnego z ostatnich sześciu meczów w PKO BP Ekstraklasie, ale wciąż pozostaje w strefie spadkowej. W połowie sezonu władze klubu zatrudniły Marka Papszuna, aby uratował zespół przed degradacją i ustabilizował wyniki drużyny. W miniony piątek Warszawianie zremisowali z Radomiakiem (1:1) w Radomiu.

W niedzielę, 22 marca, Legia podejmie na własnym obiekcie Raków Częstochowa w meczu 26. kolejki. Dla Papszuna będzie to wyjątkowe spotkanie. Jednak w środę stołeczny klub poinformował, że 51-letni szkoleniowiec rozchorował się.

„W wyniku infekcji trener Marek Papszun nie będzie obecny na treningach przez kilka dni. Jednocześnie pozostaje w stałym kontakcie ze sztabem, żeby zachować ciągłość przygotowań drużyny” – czytamy w komunikacie klubu. „Jesteśmy pewni, że trener będzie mógł poprowadzić zespół w najbliższym meczu z Rakowem Częstochowa” – dodano.

Dotąd Papszun przegrał jedno spotkanie na ławce Legii. Na starcie rundy wiosennej Wojskowi przegrali z Koroną Kielce (1:2) przy Łazienkowskiej. Legioniści po marcowej przerwie reprezentacyjnej zmierzą się z Pogonią w Szczecinie, podejmą Górnika Zabrze i Zagłębie Lubin. Na koniec kwietnia natomiast zaplanowano spotkanie z Lechem Poznań przy Bułgarskiej.